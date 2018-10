Snowflake lève $450 millions USD pour accélérer son expansion aux Etats-Unis et à l’international

Snowflake Computing, le seul data warehouse conçu pour le cloud annonce aujourd’hui une levée de fonds de $450 millions USD. Ce tour de table a été mené par Sequoia Capital accompagné des partenaires financiers de Snowflake existants dont Altimeter Capital, Capital One Growth Venture, Iconiq Capital, Madrona Venture Group, Redpoint Ventures, Sutter Hill Ventures et Wing Ventures. Meritech Capital, un nouvel entrant, a également rejoint le pool d’investisseurs. Cette opération porte à $923 millions USD le montant des fonds levés par Snowflake depuis sa création. Sa capitalisation s'est ainsi établie à $3,5 milliards USD.



Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Snowflake de renforcer sa stratégie existante tout en travaillant sur de nouveaux axes de développement, notamment :



- Poursuivre le déploiement multi-cloud de Snowflake qui est maintenant disponible sur AWS et Microsoft Azure pour donner le choix de l’infrastructure cloud qui répond le mieux aux besoins des clients.



- Renforcer les équipes de ventes de Snowflake aux États-Unis et à travers le monde afin de répondre à la demande grandissante pour sa solution de data warehouse en mode cloud.



- Investir dans la solution de data warehouse-as-a-service de Snowflake en renforçant son équipe d’ingénieurs qui se répartissent entre le siège social de San Mateo, au cœur de la Silicon Valley, le bureau de développement de Bellevue à Washington, et son nouveau bureau de développement européen basé à Berlin, en Allemagne.



- Continuer de lancer des solutions innovantes telles que la solution Snowflake Data Sharing, aussi connue sous le nom de The Data Sharehouse, qui continue de creuser l'écart entre Snowflake et les solutions on premise et legacy.



« Snowflake est la nouvelle application phare du cloud public. Sa solution de data warehouse cloud native et élastique permet aux clients de tirer rapidement des indicateurs utiles de leurs données sans avoir passer par des phases de configuration et d’installation fastidieuses », a déclaré Carl Eschenbach, Partner de Sequoia. « Snowflake a vraiment révolutionné le marché du data warehouse, et le meilleur reste à venir. Nous sommes convaincus que l’approche de Snowflake centrée sur le client et son esprit d’innovation continueront de stimuler la croissance de la société ».



Depuis le lancement de sa solution en 2015, Snowflake a gagné la confiance de plus d’un millier de clients actifs et continue d’en recruter de nouveaux. Cette année, des marques importantes comme Netflix, Office Depot, DoorDash, Netgear et Yamaha ont choisi de s'appuyer sur la solution de Snowflake. La puissance, les performances, la flexibilité et les capacités de scalabilité infinies apportées par l’architecture cloud de Snowflake continueront de stimuler la croissance de la société et lui permettront de faire face à de nombreux cas d’utilisation.



« Apprendre à devenir data-driven est aujourd’hui un impératif pour toutes les entreprises. Pour y arriver, les sociétés doivent par conséquent avoir un contrôle total sur leurs données », a déclaré, Bob Muglia, le CEO de Snowflake. « Snowflake est la base de données relationnelle la plus puissante au monde pour les solutions analytiques. Cette puissance apporte de la sécurité, du contrôle et les réponses aux besoins métiers dont ont besoin les entreprises qui veulent devenir data-driven. Tout ceci génère une croissance spectaculaire pour notre entreprise et notre dernière levée de fonds fournira à Snowflake les ressources dont nous avons besoin pour accompagner notre base grandissante de clients à travers le monde ».



Le marché du cloud data warehouse est en forte progression. D’après IDC, il devrait croître de 40 % entre 2017, année au cours de laquelle il a généré $14 milliards USD, et 2020 où il est attendu à $20 milliards USD. Cette hausse sera notamment tirée par les besoins accrus des entreprises en matière de big data. D’après le cabinet Gartner, 73 % d’entre elles prévoient d’investir dans le domaine, mais seules 15 % ont déjà des systèmes en production. La demande pour des solutions modernes de data warehouse conçu pour le cloud va donc augmenter d’autant que les solutions actuelles cloud legacy et on premise continuent de montrer des limites en matière de visibilité sur les données et de nombre d’utilisateurs autorisés. La solution de Snowflake a été conçue pour lever ces barrières et apporte à tous les utilisateurs de l’entreprise un accès sans contraintes aux données.