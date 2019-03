Snowflake mise sur le channel pour supporter sa croissance exponentielle en EMEA

Snowflake, le seul entrepôt de données conçu pour le cloud annonce aujourd’hui sa volonté de renforcer sa présence en Europe à travers le channel. Lors de son Partner Summit qui se tenait le 14 mars à Londres et vers lequel ont convergé les partenaires de 25 pays, Snowflake a affiché l’ambition d’assurer plus de 50 % de ses ventes à travers son réseau de distribution d’ici la fin de son année fiscale qui se clôturera en janvier 2020, contre 35 % au titre de l’exercice 2019. Dans le même laps de temps, la firme compte multiplier par 4 ses revenus dans la zone EMEA.



Pour assurer le renforcement de son écosystème de partenaires, Snowflake annonce par ailleurs la mise en place d’un programme d’accompagnement structuré autour de deux niveaux de certification : Referral et Solution. Le premier est accessible sans prérequis et permet aux partenaires de débuter rapidement leur collaboration avec Snowflake. Le second nécessite pour sa part plusieurs prérequis, notamment la formation d’une partie des équipes du partenaire sur les solutions Snowflake. À cet effet, l’éditeur lance les Snowflake Partner Boot Camp, des sessions de formation de 3 jours qui permettront aux partenaires de devenir des experts sur les solutions d’entrepôts de données dans le cloud. Au-delà des formations, Snowflake compte également apporter à ses partenaires un soutien marketing accru, notamment à travers l’organisation d’évènements et de communications conjointes, ainsi que des partners managers dédiés.



« Depuis notre arrivée en Europe, nous avons recruté plus d’une centaine de partenaires. L’objectif est aujourd’hui d’assurer la montée en puissance de cet écosystème à travers des formations et un meilleur accompagnement », déclare Thibaut Ceyrolle, GVP de Snowflake EMEA. « Nous avons toujours affiché notre ambition d’être centré sur les attentes de nos clients, notre première valeur est "customer first". Nous devons donc nous assurer que nos partenaires soient les plus qualifiés possible et deviennent des référents auprès de leurs clients ».



Sur le marché français, Snowflake compte déjà une dizaine de partenaires. Comme pour l’ensemble du marché EMEA, l’éditeur compte réaliser cette année plus de la moitié de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone à travers son réseau de distribution.



« Eulidia s’est toujours positionné sur les solutions innovantes pour accompagner la transformation de ses clients. Nous sommes un intégrateur data au sens large avec une offre qui couvre les aspects de l’intelligence artificielle, de la BI ou encore de la recherche opérationnelle », explique Fabien Jongenelen, Directeur Général d’Eulidia, un des premiers partenaires de Snowflake en France. « L’offre Snowflake est ainsi une proposition clé au sein des solutions de nouvelle génération que nous proposons à nos clients ».



« Notre partenariat avec Snowflake nous permet de renforcer notre position d’experts en matière de pilotage de la performance en complétant notre offre avec une solution de datawarehouse en mode cloud brevetée et à la pointe », déclare François Staes, directeur commercial de Synergy France, partenaire de Snowflake.



En deux ans, Snowflake a déjà recruté plus d’une centaine de partenaires dans la zone EMEA dont une dizaine sur le marché français, parmi lesquels Eulidia, Keyrus, Synergy et Ysance. Lors de son année fiscale 2019, clôturée le 31 janvier dernier, la société a vu ses revenus multipliés par 4 dans la région EMEA ou ses équipes représentent aujourd’hui plus de 150 personnes réparties dans 8 pays.. En tout ce sont plus de 160 clients actifs, dont Kiloutou, Camaïeu, Molotov TV et l’Occitane, pour ne citer que des exemples français, qui ont rejoint Snowflake en EMEA ces 2 dernières années.