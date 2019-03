Snowflake s’associe à Adobe pour transformer l’expérience client

Snowflake Computing, le seul datawarehouse conçu pour le cloud, annonce aujourd’hui qu’il rejoint le programme de partenariat de la plateforme Adobe Exchange. Les deux entreprises vont maintenant travailler de concert pour délivrer plus d’efficacité à leurs clients dans la mise en application de la gouvernance basée sur les données, à travers une solution éprouvée de gestion de l’expérience client (CXM).



« En tant que leader en matière de plateforme de gestion de l’expérience client, nous recherchons en permanence des moyens d’innover et d’apporter à nos utilisateurs le meilleur en matière de données », a déclaré Amit Ahuja, Amit Ahuja, Adobe Experience Cloud’s VP, Ecosystem. « L’architecture unique de la solution Snowflake, a le potentiel d’enrichir l’expérience de nos utilisateurs conjoints, notamment dans la création de parcours multicanaux percutants pour leurs clients. »



La plateforme Adobe Experience Cloud rassemble en un point les données critiques des clients -- données comportementales, transactionnelles, financières, opérationnelles et de tiers -- en une source unique de vérité. Forts de ces informations et maintenant dotés des capacités de l’entrepôt de données cloud de Snowflake, les utilisateurs d’Experience Cloud seront en mesure de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapidement grâce à une meilleure connaissance des attentes de leurs clients. Ils pourront ainsi leur adresser en temps réel des messages et des offres pertinentes à travers de multiples canaux.



« Notre partenariat avec Adobe témoigne de notre volonté de créer des relations durables avec nos utilisateurs et leurs clients », a déclaré Vince Trotta, Vice President Strategic Customer Acquisitions de Snowflake. « Ensemble, nous apportons à nos clients communs la possibilité d’accéder à des indicateurs approfondis que les données sont capables de fournir, ce qui libère un potentiel commercial décuplé pour nos utilisateurs et leurs clients. »