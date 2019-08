Spark + AI Summit revient à Amsterdam en tant que conférence la plus importante en Europe sur les données et le machine learning

Databricks annonce également que Spark + AI Summit revient à Amsterdam du 15 au 17 octobre en tant que conférence la plus importante en Europe sur les données et le machine learning. Cet événement s’adresse aux équipes travaillant sur les données, tels que les développeurs, data scientists et autres responsables en charge des données et d’analytique, afin d’engager des discussions autour des données, de l’analytique, du machine learning et des applications pratiques de l’IA.L’intervention de l’informaticienne Katie Bouman, qui a piloté le développement d’un algorithme d’imagerie des trous noirs, sera l’un des moments forts des conférences. Sur la scène principale, interviendront également les créateurs à l’origine de projets open source, tels qu’Apache Spark, Delta Lake, Koalas, MLflow et scikit-learn. Au cours de plus de 170 sessions, des cas d'utilisation réels seront partagés par des entreprises telles que Facebook, Microsoft, CERN, Airbnb, Quby, Sociétié Générale, Swedbank et Zalando…Parmi le programme des conférences du Spark + AI Summit :Gaël Varoquaux, Créateur de scikit-learn et Brain Imaging ResearchOriol Vinyals, Principal Scientist chez Google DeepMindReynold Xin, Premier contributeur & Créateur à l’origine d’Apache SparkMatei Zaharia, Co-fondateur & Directeur des Technologies chez Databricks, et Créateur à l’origine d’Apache Spark & MLflowMichael Armbrust, Principal Software EngineerAli Ghodsi, Co-fondateur et CEO de Databricks & Créateur à l’origine d’Apache SparkKatie Bouman, Assistant Professor of Computational and Mathematical Sciences à L’Institut de Technologie de CalifornieCette édition se déroulera au Centre des Expositions et des Congrès RAI d'Amsterdam. Il offrira à près de 2 000 participants plusieurs ateliers de formation d'une journée comprenant à la fois théorie et exercices pratiques, ainsi que l’opportunité de découvrir les dernières technologies open source de pointe, telle que Delta Lake, MLflow et Koalas.Le thème clé du Spark + AI Summit 2019 est « Concevoir. Unifier. Etendre ». Combinant des sujets relatifs aux données et au machine learning, cette conférence est un « one-stop-shop « destiné aux équipes qui travaillent sur les données et cherchent à appliquer les meilleurs outils en matière de données et d'IA pour concevoir des produits innovants. Le programme du Spark + AI Summit de cette année inclut des cas réels d'utilisation de l'IA, les derniers frameworks de deep learning et les dernières intégrations d'Apache Spark, les meilleures pratiques pour industrialiser des modèles de machine learning et utiliser Apache Spark à grande échelle.