Sylvain Noël rejoint l’agence IOOCX au poste de Marketing Scientist senior

IOOCX est la réunion de savoir-faire complémentaires qui donnent toute sa légitimité à l’agence. En effet, IOOCX est avant tout un projet entrepreneurial de deux experts (Christian Michaelis et Hervé Malinge) et le fruit d’une rencontre avec NEXTEDIA qui a dès le départ soutenu cette initiative en prenant une participation au capital de la société, et en faisant de IOOCX la filiale Data & Digital Marketing du groupe.



Dans ce contexte, Sylvain Noël va jouer un rôle central dans le développement de l’agence. Il pilotera notamment une équipe de marketing scientists et architectes et veillera au bon déploiement des projets qui lui sont confiés : Marketing automation, DMP, conseil parcours client, etc. Il va donc intervenir sur des sujets comme l’analyse de la donnée, l’expérience client multicanale, la création de parcours client ou encore la mise en place de systèmes performants et décloisonnés.



Pour mener à bien sa mission, Sylvain Noël peut s’appuyer sur une solide expérience acquise chez différents acteurs comme Awin (plateforme d’affiliation), Makazi (DMP) et ses dernières années Adobe où il occupait le poste de Consultant Senior sur le produit DMP « Audience Manager ». Sylvain Noël, 36 ans, est diplômé d’Audencia.



Sylvain Noël, Marketing Scientist senior « L’agence IOOCX s’appuie sur une proposition de valeur unique qui combine maîtrise des aspects technologiques et métier. En rejoignant IOOCX, je fais le choix d’intégrer une équipe de spécialistes qui est en mesure de concevoir des projets uniques centrés sur l’expérience client et qui s’appuient sur des expertises reconnues. »