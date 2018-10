TIBCO annonce le lancement d’A(X) Experience pour Spotfire basée sur l’intelligence artificielle

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce A(X) Experience for TIBCO Spotfire®, une expérience analytique innovante basée sur l’intelligence artificielle. Cette dernière allie exploration agile de données et traitement du langage naturel (NLP), ainsi que des recommandations basées sur le machine learning, des fonctionnalités de création d’analyses à partir de modèles, et la prise en charge native des flux de données en temps réel. Cette expérience permettra aux utilisateurs de donner une touche plus naturelle et intuitive à leurs données et d’informations, et de prendre plus rapidement de meilleures décisions.



L’objectif de TIBCO est de tirer parti de la puissance de l’IA pour enrichir les connaissances des utilisateurs, développer leurs compétences, et ainsi simplifier et accélérer ainsi leurs processus décisionnels. Perfectionnant l’expérience d’exploration agile de données par simple clic déjà offerte par Spotfire®, A(X) Experience délivre des recommandations d’analyse grâce à ses capacités de machine learning, recommande des relations de données et révèle des découvertes aux utilisateurs explorant des données. Lorsqu’une requête est formulée, Spotfire propose non seulement des visualisations, mais aussi des suggestions à partir des résultats (brassage de données, marquage de correspondances, ou lancement d’outils analytiques). Il suffit de cliquer sur une valeur, de déplacer un diagramme et d’écrire une question, et Spotfire offre une réponse claire. A(X) Experience sera disponible cet automne lors de la sortie de TIBCO Spotfire® X.



Le produit propose également une prise en charge native des flux de données en temps réel, quelle qu’en soit la source. Le nouveau module TIBCO Spotfire® Data Streams enrichit la plateforme Spotfire de 80 nouvelles sources de données en streaming, dont le logiciel OSIsoft PI et le standard WITSML pour l’industrie pétrolière et gazière ; Bloomberg®, Reuters® et FIX pour les services financiers ; et TIBCO® Messaging (y compris la future prise en charge d’Apache Kafka® et d’Eclipse Mosquitto™), ou encore Apache Spark™ Streaming pour le domaine de l’IoT. Les flux de données temps réel (streaming analytics) peuvent ainsi être visualisés comme n’importe quel autre type de données, et liés à des historiques à des fins d’analyse des contextes, des causes (root cause analysis) et d’impact.



Présentation des fonctionnalités d’A(X) Experience :



Analytique agile : interface utilisateur revisitée afin de simplifier et d’accélérer l’exploration de données.

Analytique augmentée : recherche basée sur le langage naturel (NLP) et l’IA permettent d’extraire instantanément des connaissances.

Analytique automatisée : enregistrement automatique des transformations de données, simplifie la correction, la création et le contrôle des rapports de lignage.

Analytique accélérée : analyse visuelle en temps réel des flux de données permet d’agir instantanément et de prendre connaissance d’un maximum d’éléments.

« Les entreprises du monde entier ont des graphiques et des diagrammes à ne plus savoir qu’en faire ; ce qu’il leur faut, c’est la possibilité d’en extraire plus rapidement des connaissances et de prendre de meilleures décisions », déclare Brad Hopper, Vice-président de la stratégie relative aux produits analytiques chez TIBCO. « Nous avons commencé à investir dans des technologies de recommandation basées sur l’intelligence artificielle il y a de cela plusieurs années, et nous sommes très heureux d’avoir simplifié et renforcé le processus d’exploration de données grâce à A(X) Experience. Même les utilisateurs métiers non-initiés pourront faire des découvertes importantes, tandis que les analystes obtiendront leurs résultats encore plus rapidement. Nous sommes convaincus qu’A(X) Experience permettra aux entreprises de profiter de meilleurs retours sur leurs investissements en collaborateurs et données. »



La simplicité d’utilisation de Spotfire X accélérera l’extraction de connaissances, et rendra l’analytique encore plus accessible aux organisations innovantes. Spotfire X est une composante de l’offre TIBCO® Connected Intelligence Cloud, et annonce également une nouvelle vague de technologies analytiques.