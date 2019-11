Tableau et Salesforce font leur première apparition commune, devant 18 000 participants à la conférence Tableau

Beaucoup d’annonces et de confirmations au cours de cette première journée. Nous y reviendrons en détail, sujet par sujet, dans les prochaines semaines.



En résumé :

- Le module de préparation des données devient un véritable outil de gouvernance, avec catalogue de données, gestion des données de référence, industrialisation des flux d’intégration ;

- L’apparition de « metrics », des indicateurs synthétiques, combinaison de chiffres et de micrographes, permettant de construire des tableaux de bord mobiles beaucoup plus synthétiques, et de mieux naviguer dans l’information importante ;

- La Business Intelligence n’est plus l’ennemie d’hier… et Tableau accepte officiellement l’idée de chercher à remplacer les systèmes de BI traditionnels ;

- Et bien sûr de l’intelligence artificielle un peu partout, du requêtage en langage naturel (mais toujours uniquement en anglais), de l’apprentissage machine, des recommandations, etc ;

- Lancement de Tableau Blueprint afin d’aider les entreprises à acquérir et mettre en place cette culture de la donnée.



Concernant l’intégration avec Salesforce, beaucoup de questions restent en suspens. Mais François Ajenstat, Chief Product Officer, explique à juste titre que les deux entreprises commencent tout juste à travailler ensemble, suite à l’accord des autorités de la concurrence américaines et anglaises. Tout le monde s’inquiète en effet du fort recouvrement entre Salesforce Einstein et Tableau, en particulier dans les équipes Salesforce. Un analyste estime ce recouvrement à plus de 90 %. Est-ce réaliste, comme le prétendent actuellement Tableau et Salesforce, de maintenir les deux produits ? Autre question intéressante : François Ajenstat explique que les travaux d’intégration entre les deux solutions n’auront pas d’incidence sur le plan de développement de Tableau. Là encore, est-ce réaliste ? Mais comme il le reconnait également, « nous n’avons pas encore la vision complète de cette intégration ».



Une conférence donc très traditionnelle pour Tableau. Mais tout comme on passe de la « petite école » à la « grande école », l’an prochain, il est fort probable que la conférence Tableau rejoigne l’événement Dreamforce, la conférence organisée par Salesforce à San Francisco. Les clients Tableau seront alors fusionnés avec les presque 200 000 participants de Dreamforce. La possibilité pour Tableau de conserver son propre événement, sera un indicateur de la réelle indépendance que conservera l’éditeur dans la grande maison Salesforce et ses plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. « Tableau fonctionne comme une entité indépendante de Salesforce », précise François Ajenstat. Pour combien de temps, est la véritable question.