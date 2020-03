Talend Cloud désormais disponible sur la marketplace Microsoft Azure

Talend (NASDAQ: TLND), ), un leader mondial de l’intégration et de l’intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd’hui la disponibilité de Talend Cloud sur la marketplace Microsoft Azure, une plateforme fournissant des applications et des services pour l'utilisation sur Azure. Grâce à des fonctionnalités de qualité de données intégrées et de hautes performances d’intégration fournit dans Talend Cloud, les entreprises peuvent exécuter des tâches d'intégration en toute sécurité dans des environnements cloud et sur site en quelques clics, simplement depuis un compte Azure.



Des données de confiance grâce à Talend Cloud



Talend Cloud est une plateforme d'intégration de données facile à utiliser et optimisée pour Azure qui supporte les environnements multi-cloud et hybrides pour une flexibilité maximale. Pour les organisations, cela réduit le cycle de mise en production avec une performance et une efficacité accrues pour l'intégration de données.



Parmi les fonctionnalités supportées par Talend Cloud sur Azure :



● Une connectivité étendue pour les environnements sur site, cloud, hybrides et multi-cloud et support d’Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure Data Lake Store, Azure HDInsight et beaucoup d’autres pour bénéficier d’une performance optimale quel que soit le projet ;



● Plus de 900 connecteurs et composants de données transactionnelles, opérationnelles et analytiques, qui peuvent être utilisés pour connecter, charger et traiter rapidement des données provenant de pratiquement n'importe quelle source dans Microsoft Azure ;



● Des fonctionnalités de qualité des données intégrée pour garantir la fiabilité des données et respect des réglementations de protection des données ;



● Un support CI/CD et une intégration avec Azure DevOps améliorent la productivité des développeurs et l'agilité des entreprises.



« Qu'une entreprise cherche à construire un nouveau lac de données ou à moderniser un data warehouse, Talend Cloud pour Azure offre la flexibilité nécessaire pour permettre l'intégration de toutes les données de toute l’entreprise, » explique Mike Pickett, SVP of Business Development and Ecosystem chez Talend. « Nous nous réjouissons de continuer à développer notre solide relation avec Azure et de fournir une expérience véritablement transparente à nos clients qui utilisent Talend Cloud dans un environnement Azure ».



Sajan Parihar, Senior Director, Microsoft Azure Platform chez Microsoft Corp., ajoute, « la marketplace Microsoft Azure permet aux clients du monde entier de découvrir, d'essayer et de déployer des solutions logicielles certifiées et optimisées pour fonctionner sur Azure. La marketplace Azure aide des solutions comme Talend Cloud à atteindre plus de clients et de marchés ».



Talend Cloud est maintenant disponible sur la marketplace Azure. Découvrez comment Talend exécute rapidement et facilement les tâches d'intégration en toute sécurité dans les environnements cloud et sur site, en quelques clics, simplement depuis un compte Azure.