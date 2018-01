Talend collabore avec Cloudera, Qlik et Keyrus pour offrir une personnalisation client en temps réel

Talend (NASDAQ : TLND), leader mondial des solutions d'intégration big data et cloud, a dévoilé une nouvelle offre conjointe avec ses partenaires Cloudera, Qlik et Keyrus. La solution Customer Experience Excellence (C2X), solution unifiée de vision client à 360 degrés, permet de personnaliser en temps réel chaque interaction avec le client. C2X conjugue données historiques, en temps réel et back-end, avec des analyses avancées et de l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à répondre aux actions de leurs clients en temps réel par une stratégie de personnalisation adéquate.



« La plupart des entreprises en sont encore aux prémisses des possibilités d'exploitation des informations en temps réel pour comprendre et répondre aux besoins du client de façon personnalisée. De nombreuses entreprises reconnaissent l'intérêt d'une solide initiative client à 360 degrés, mais peu disposent de données client précises et actualisées ou de l'infrastructure nécessaire pour la soutenir de manière unifiée », déclare Ciaran Dynes, vice-président senior en charge des produits chez Talend. « Cette collaboration avec Keyrus, Qlik et Cloudera permettra aux entreprises de bâtir de solides programmes de connaissance de leurs clients, pour susciter une fidélisation dans la durée et contribuer à accroître leur part de marché. »



Selon Gartner, « la maîtrise de votre marque dans la collecte, l’intégration, l'analyse des données client et sa réactivité fait partie intégrante de sa capacité à répondre avec une plus grande agilité et efficacité que ses concurrents. »[1] Aujourd'hui, les organisations se doivent de proposer une expérience exceptionnelle et de « dérouler le tapis rouge » à chaque visiteur et acheteur pour les fidéliser et conquérir des parts de marché. Un récent rapport de McKinsey confirme que « les responsables de l’expérience client, lorsqu’ils sont équipés d’outils analyses avancés, acquièrent rapidement des connaissances qui leur permettent de mieux fidéliser les clients, de rendre leurs salariés plus heureux, d'augmenter leur chiffre d'affaires de 5 à 10 % et de réduire leurs coûts de 15 à 25 % en l’espace de deux à trois ans. Mais il faut s'armer de patience et de détermination pour parvenir à ce que l’ensemble de l’entreprise voie le monde à travers le prisme du client et redéfinir les fonctions afin d’instaurer une approche de la valeur centrée sur le client. »[2]



C2X conjugue l'expertise de Keyrus dans le conseil en intelligence de données, les capacités d’analyse et de machine learning Cloudera, ainsi que la technologie avancée de Qlik en matière de découverte et de visualisation des données, avec la solution Talend Data Fabric, plateforme d’intégration globale des données de Talend. Cette solution de bout en bout permet aux entreprises de créer facilement des flux de données orientés client, en exploitant les informations fournies par l'ensemble des points de contact clients omnicanal, connus et à venir, notamment les points de vente, les centres d'appels, les sites web, les emails, les applications mobiles et les réseaux sociaux. La solution C2X aide les entreprises à intégrer sans effort toute ces données clients au sein d’un seul et même data lake. Elle fait ensuite intervenir des moteurs d'analyse évoluées et d’intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à prédire le comportement des clients et à leur recommander les actions adéquates « en temps voulu », et ainsi améliorer l'expérience client globale et la probabilité de transaction achevée. Avec C2X, les employés en charge des ventes peuvent être plus confiants et proactifs dans chacune des interactions avec leurs clients.



APRIL Technologies, fournisseur de solutions informatiques du groupe APRIL, a été l’une des premières entreprises à tester avec un succès la solution C2X.



« Les bénéfices de la solution C2X déployée au sein du Groupe APRIL ont été triples », déclare Denis Bourdon, Directeur Général du GIE APRIL Technologies. « Le premier est l'adoption réussie des technologies de big data. Le second est le développement d’un solide cas d’usage métier, permettant à APRIL Technologies d’être un ambassadeur majeur des solutions big data au sein du groupe APRIL. Enfin, le dernier avantage est la mise en place d’une puissante plateforme technologique, suffisamment flexible pour répondre aux besoins de tous nos futurs projets big data. Ensemble, ces solutions aident les entreprises à améliorer l’intimité de leurs clients et à accroitre leurs revenus. »



Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les avantages de la solution C2X de Talend, Qlik, Cloudera et Keyrus, rendez-vous sur la page http://p7tre.emv3.com/LP/a1RLWH54PHNO.



[1] Gartner, "Future of Experience: A Gartner Theme Insight Report," Ed Thompson, Augie Ray, Lisa Calinan, Jessica Eckholm, Helen Poitevin, Magnus Revang, mai 2017



[2] McKinsey&Company, « The CEO Guide to Customer Experience, » McKinsey Quarterly, Août 2016.