The Co-operators mène un processus de déclarations de sinistre innovant avec le système en nuage de la plateforme d’assurance de Guidewire Predictive Analytics

The Co-operators, une organisation de services financiers et d'assurance généraliste canadienne de premier plan, a choisi Guidewire Predictive Analytics™ pour les déclarations de sinistre afin d'intégrer des données prédictives à Guidewire ClaimCenter™ et de compléter les systèmes qu'elle a en place. Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE) fournit la plateforme industrielle sur laquelle comptent les assureurs d'assurances générales (IARD [Property and Casualty, P&C]). The Co-operators adoptera un système Smart Core™ pour améliorer sa stratégie d'analyses prédictives évolutive et fournir des données exploitables facilitant la prise de décisions clés. The Co-operators est un client de ClaimCenter depuis 2008.



« Nous avons sélectionné Guidewire Predictive Analytics principalement pour sa facilité d'intégration », a déclaré Carl Lambert, vice-président, Veille commerciale, et directeur des données et des services analytiques (chief data and analytics officer, CDAO) chez The Co-operators. « La solution de Guidewire nous permettra d'incorporer les données de nos modèles d'analyses prédictives et d'améliorer l'ensemble de nos processus de déclarations de sinistre. Au final, c'est de nos clients qu'il s'agit. Plus notre traitement des déclarations de sinistre est efficace, plus nous identifions précisément le risque de fraude, et meilleure est l'expérience client. »



« Nous sommes ravis que The Co-operators ait entrepris son voyage Smart Core en étendant sa relation avec Guidewire et en sélectionnant Predictive Analytics pour compléter son utilisation longue de dix ans de ClaimCenter », a ajouté Steve Sherry, directeur des ventes chez Guidewire Software. « Nous admirons la vision de la société qui est de fournir une valeur tangible pour répondre aux exigences et aux attentes de ses clients et les surpasser, et nous nous réjouissons à l'idée de l'aider à continuer de s'adapter et de réussir sur le marché des assurance, en évolution rapide. »