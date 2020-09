ThoughtSpot 6.2 permet aux entreprises de se connecter, de partager et d’utiliser leurs connaissances plus rapidement que jamais

ThoughtSpot, le leader de l’analyse et la recherche de données annonce le lancement de ThoughtSpot 6.2, la dernière version de sa plateforme qui intègre des fonctionnalités inédites d’exploration, de visualisation et de collaboration. La plateforme de recherche et d'analyse AI de ThoughtSpot a été conçue pour démocratiser l’accès des données en fournissant facilement et rapidement en “mode Google” des informations clés aux entreprises à tous les niveaux de l’organisation.



Grâce à ThoughtSpot 6.2, les entreprises peuvent connecter leurs données, partager leurs données et collaborer pour prendre des mesures en fonction de leurs idées plus rapidement que jamais. La version 6.2 intègre de nouvelles fonctionnalités telles que DataFlow, Embrace for SAP et Teradata, et l’API ThoughtSpot pour le chargement de données en vrac, les entreprises disposent d’une plus grande souplesse et d’un plus grand choix quant à la manière dont elles exploitent leurs données pour la recherche et les analyses fondées sur l’IA, quelle que soit l’origine de ces données.



Avec cette nouvelle version, les utilisateurs de ThoughtSpot peuvent également partager une visualisation particulière et travailler avec un collègue à partir de la même vue grâce au partage de graphiques individuels. Avec la même facilité d’utilisation que Google Docs, les utilisateurs peuvent partager et demander un accès en modification pour une vue spécifique, plutôt que pour un rapport ou un tableau de bord entier, ce qui facilite la collaboration sur des ensembles de données spécifiques et pertinents. Grâce à une nouvelle fonction d’abonnement, les créateurs peuvent également « abonner » les utilisateurs à des titres spécifiques dans un tableau de bord, ce qui facilite encore l’accès aux données et aux KPI appropriés pour les personnes qui en ont besoin.



« Aujourd’hui plus que jamais, le temps est un facteur essentiel pour les entreprises, qui ont besoin d’informations pour prendre des décisions. La valeur des données dépend des informations qu’elles produisent, et notre mission chez ThoughtSpot est de faire en sorte qu’il soit aussi facile et rapide que possible pour nos clients, d’accéder aux informations qui permettent de prendre les décisions les plus éclairées. », a déclaré Ajeet Singh, co-fondateur et Executive Chairman de ThoughtSpot. « La combinaison des fonctionnalités lancées dans ThoughtSpot 6.2 est un grand pas en avant pour aider nos clients à collaborer, à partager leurs connaissances et à agir plus rapidement que jamais ».



"Dans l’environnement commercial actuel, nos clients doivent prendre des décisions plus intelligentes à tous les niveaux de leur organisation", a déclaré Vishal Kasera, Director of Product de ThoughtSpot. "ThoughtSpot 6.2 améliore l’expérience de toutes les personnes impliquées dans le pipeline des données et de décisions, de l’administrateur à l’analyste en passant par l’utilisateur professionnel".



ThoughtSpot 6.2 intègre les fonctionnalités :



Answer Explorer 2.0 : Les nouvelles capacités d’exploration de Answer Explorer 2.0 utilisent l’IA pour guider les utilisateurs vers de nouvelles informations qu’ils n’auraient pas pensé à chercher, en conservant automatiquement les suggestions, les recherches supplémentaires recommandées et les anomalies ou tendances inattendues directement dans un tableau d’affichage, des graphiques et des réponses textuelles. Le machine learning intégré améliore en permanence l’explorateur de réponses, en adaptant les informations pour offrir plus de valeur aux utilisateurs.



DataFlow : DataFlow facilite plus que jamais l’intégration de données dans Falcon, la base de données in-memory de ThoughtSpot, par le biais d’un simple UX en mode point and click sans code, ce qui permet aux entreprises d’utiliser la recherche et les analyses basées sur l’IA, même pour les sources de données trop lentes pour exécuter directement des requêtes de recherche.



Des extensions pour Embrace : ThoughtSpot Embrace est désormais disponible pour Teradata et SAP HANA, et permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches et des analyses basées sur l’intelligence artificielle directement dans ces bases de données sans avoir à déplacer ou à mettre en cache des données. Grâce à l’amélioration de l’expérience utilisateur, il est plus facile que jamais de connecter Embrace directement à des sources de données populaires, notamment Snowflake, Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Azure Synapse, SAP HANA et Teradata.



Un connecteur pour les données en vrac sous forme d’API : Une nouvelle fonctionnalité basée sur l’API permet de transférer en douceur et en toute sécurité des données vers Falcon, la base de données en mémoire de ThoughtSpot, en permettant aux utilisateurs de charger des données en vrac à partir d’outils ETL et de programmes personnalisés.



Caffeine pour la mise en cache avancée des données : Caffeine donne aux utilisateurs la liberté de choisir quels tableaux sont mis en cache et à quel moment, ce qui leur permet d’optimiser les performances des tableaux les plus importants sans avoir à utiliser des ressources pour mettre en cache chacun d’entre eux.



Prise en charge de la scriptabilité des filtres de feuilles de calcul : Les feuilles de travail avec filtres peuvent être exportées et importées dans le même environnement ou entre différents environnements, ce qui permet aux organisations de fournir de la valeur aux nouveaux cas d’utilisation et départements plus rapidement que jamais.



Visualisations améliorées : Les graphiques à haute cardinalité de ThoughtSpot permettent désormais de visualiser jusqu’à 35 000 valeurs de données, contre 1 000 auparavant. La limite de la légende du tableau à haute cardinalité est également passée de 40 à 250 éléments, ce qui permet aux créateurs de tableaux d’afficher des données beaucoup plus riches pour leurs utilisateurs.



Compression des données : La nouvelle compression des données en mémoire permet d’exploiter davantage de données sans augmenter le stockage, ce qui réduit les coûts à mesure que les organisations élargissent leur volume de données.



La nouvelle version de la plateforme ThoughtSpot 6.2 est d’ores et déjà disponible.