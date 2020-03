ThoughtSpot, la licorne Californienne leader de l’analyse basée sur la recherche et l’IA se lance en France

ThoughtSpot, le leader de la recherche et de l’analyse des données grâce à l’IA, annonce le lancement de son activité en France. La licorne Californienne récemment reconnue comme un leader pour la deuxième année consécutive dans le Gartner Magic Quadrant 2020 for Analytics and Business Intelligence Platforms continue son déploiement international avec l’ouverture d’un bureau à Paris avec une équipe dédiée.



La nouvelle équipe Française de ThoughtSpot est composée, entre autres, de Benjamin Caller, EMEA Alliance Leader, Regional Vice President, Louis Mercier, Partner Sales Manager, Southern Europe - France, Martial Coiffe, Senior Sales Account Executive, Vincent Dolisi, Senior Sales Account Executive et Alexandre Picard, Sales Engineer.



« ThoughtSpot a été fondé avec un objectif simple mais ambitieux en tête : construire un monde davantage axé sur les faits. Avec l'ouverture de notre bureau parisien, nous allons pouvoir plus facilement apporter cette vision aux entreprises françaises », a déclaré Ajeet Singh, cofondateur et président exécutif de ThoughtSpot. « Avec tant de changements dans la technologie et le business, c'est une période passionnante pour évoluer dans le monde de l'analyse des données. Les entreprises ont besoin d'une nouvelle façon d'apporter la connaissance à leurs équipes et ThoughtSpot est à l'avant-garde de cette révolution. Mais ce n'est qu'un début ».



« Grâce à notre expansion en France avec l’ouverture d’un bureau à Paris, nous pourrons accélérer notre croissance en Europe, car nous aidons les entreprises françaises à exploiter plus efficacement leurs données lorsqu'elles cherchent à se transformer, » a déclaré Spencer Tuttle, vice-président EMEA de ThoughtSpot. « Le marché européen est essentiel dans la stratégie de développement de ThoughtSpot. Nous avons ouvert notre premier bureau à Londres peu après avoir commencé à vendre en Amérique du Nord, et nous avons immédiatement constaté l'intérêt d’entreprises à travers l'Europe »,



L’arrivée en France de ThoughtSpot coïncide avec la récente reconnaissance dans le Magic Quadrant du cabinet Gartner. Celle-ci couronne une année de forte croissance pour la licorne qui a notamment levé 248 millions de dollars de financement en série E en septembre dernier. La société vient aussi de clôturer son année fiscale 2020 au 31 janvier dernier avec des indicateurs de croissance solides :



Un cap en termes de revenus : Le chiffre d’affaires (run rate) annuel a dépassé les 100 millions US $.



Une adoption exceptionnelle par les clients : ThoughtSpot a enregistré que le coût moyen des premiers projets de ses clients s'élevait à 300K$. Des clients comme Walmart, Fannie Mae, Exxon, Verizon, Hulu, Daimler, Bank of the West, Royal Bank of Scotland, et British Telecom ont entièrement revu leur culture décisionnelle avec ThoughtSpot.



Des projets de plus en plus gros : L'attraction de la licorne auprès des grandes entreprises a atteint des niveaux inégalés en 2020 avec un coût moyen des projets qui a dépassé 700 K$. L'an passé la ThoughtSpot a conclu près de 20 contrat dont les montants comptaient 7 chiffres, notamment un des plus gros projets jamais signé en matière d'analytique. Le portefeuille de clients de ThoughtSpot inclut maintenant au moins un membre dans les Top 5 mondiaux des secteurs du retail, de la finance, des télécommunications, de la technologie et de l'industrie pétrolière et gazière.



Grâce à la plateforme d’analyse ThoughtSpot, n’importe qui peut rapidement et facilement analyser des milliards de lignes de données et obtenir des réponses en quelques secondes grâce à une recherche aussi simple que dans les applications grand public. Avec SpotIQ, le moteur IA de ThoughtSpot, les utilisateurs peuvent simplement pointer sur un sujet, un mot-clé ou un graphique, et le système génère instantanément les milliers de requêtes dont l’utilisateur a besoin, mais qu’il n’aurait pas forcément pensé à faire.