ThoughtSpot lance une offre SaaS pour décupler la puissance de la recherche et de l'analytique AI dans les cloud data warehouses

ThoughtSpot, le leader de l’analyse et la recherche de données grâce à l’IA annonce aujourd’hui le lancement de ThoughtSpot Cloud, la première offre SaaS entièrement managée qui apporte aux utilisateurs métiers la flexibilité d’accéder instantanément à des informations basées sur les données, depuis le cloud. Avec ThoughtSpot Cloud, les entreprises permettent à leurs employés d’accéder à des informations granulaires sur l’ensemble de leurs données dans le cloud en quelques minutes. En simplifiant l'utilisation analytique basée sur l'IA avec les solutions de stockage et d’analyse des données dans le cloud comme Snowflake, Amazon Redshift, Google BigQuery et Microsoft Azure Synapse, ThoughtSpot Cloud aide les organisations à maximiser leurs retours sur investissements dans ces solutions.



Construite sur une architecture cloud hautement évolutive, l’offre ThoughtSpot Cloud permet aux entreprises d’accéder à une solution d’analytique et de recherche accélérée par l’IA clé en main qui fonctionne de pair avec les entrepôts de données dans le cloud pour faciliter la prise de décision en permettant aux employés d’avoir facilement accès à l’ensemble de données stockées dans le cloud de façon par leur entreprise.



« Avec la pandémie de la COVID-19, les entreprises ont encore plus pris la mesure de l'importance des données. Elles ont notamment compris qu'elle devait faciliter la prise de décision en donnant à leurs employés d’interroger eux même les données qu'elles stockent sur le cloud », a déclaré Sudheesh Nair, PDG de ThoughtSpot. « ThoughtSpot Cloud est conçu pour libérer toute la puissance de des données stockées dans le cloud et conduire rapidement une véritable transformation numérique. Les solutions legacy existantes, trop souvent restrictives et chronophages, ne sont tout simplement pas à la hauteur du challenge. Nos clients comptent sur nous pour les aider à construire un monde plus factuel grâce à l’utilisation des données, et avec ThoughtSpot Cloud, nous faisons un grand pas en avant ».



« Depuis notre création, ThoughtSpot a eu un objectif unique : rendre les données accessibles à tous. Avec notre solution d’analyse et de recherche de données basée sur l’intelligence artificielle, nous offrons l’expérience d’analyse la plus simple pour permettre à chacun, quel que soit son niveau technique, d’interroger les données de son entreprise et de prendre de meilleures décisions », a déclaré Ajeet Singh, cofondateur et président exécutif de ThoughtSpot. « Avec le lancement du ThoughtSpot Cloud, nous élargissons notre gamme de produits afin d’apporter une valeur instantanée à toutes les données d’une entreprise, quel que soit l’endroit où elles se trouvent ».



Les avantages de l’offre SaaS de ThoughtSpot Cloud sont les suivants :



- Service entièrement managé : La plateforme de recherche et d’analyse de ThoughtSpot est disponible en tant que service managé.



- Facilité d’utilisation : Découvrez toute la puissance de la recherche et des analyses basées sur l’intelligence artificielle en quelques minutes avec un minimum de configuration.



- Onboarding personnalisé : Des flux d’intégration spécifiques sont disponibles par rôle et permettent d’adapter l’expérience de chaque utilisateur pour une prise en main plus rapide.



- Aide à la recherche : Assistant numérique qui fournit un guide étape par étape aux nouveaux utilisateurs pour les aider dans leur recherche initiale.



- SpotApps préconçus : Modèles low-code réutilisables sont disponibles pour rendre l’acquisition d’informations à partir d’une application particulière, comme Salesforce, simple et évolutive.



- Optimisation des bases de données : les requêtes s’exécutent directement dans les entrepôts de données haute performance, conçus pour le cloud, tels que Snowflake, Amazon Redshift, Google BigQuery et Microsoft Azure Synapse.



- Prix : La tarification de l’offre ThoughtSpot Cloud est basée sur le nombre de données consommées et analysées et non pas sur le nombre d’utilisateurs. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur la création de valeur à partir des données sans se soucier du nombre d'utilisateurs qui y accèdent.



« Le monde est passé au “cloud” depuis des années, car les organisations tirent d’énormes avantages de la rapidité, de l’efficacité et de l’adoption des capacités du “cloud”. Trop souvent, cependant, nous entendons dire que ces organisations ont du mal à faire profiter toute leur équipe des connaissances acquises grâce à leurs données accumulées dans le cloud », a déclaré Chris Degnan, Chief Revenue Officer de Snowflake. « Grâce à ThoughtSpot Cloud, il est incroyablement simple pour les entreprises d’analyser et de rechercher des données grâce à l’intelligence artificielle directement dans Snowflake, pour en tirer davantage de valeur ».



« Les organisations adoptent le cloud à un rythme effréné, déplaçant de plus en plus d’applications, de charges de travail et de données des environnements traditionnels sur site en faveur de l’agilité et de la simplicité du cloud », a déclaré Ken Chestnut, Global Segment Lead, Amazon Web Services. « Alors que les organisations font ce changement, le ThoughtSpot Cloud permet à n’importe quel membre d’une organisation d’exploiter les données sur Amazon Redshift grâce à une offre simple et gérée. Nous sommes ravis de voir que les clients tirent encore plus de valeur de leurs investissements dans le Cloud en mettant la puissance de Redshift entre les mains des utilisateurs professionnels grâce à la recherche et à l’intelligence artificielle ».