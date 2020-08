ThoughtSpot rejoint le programme SAP PartnerEdge pour étendre l’accès des entreprises à la recherche et à l’analyse basée sur l’intelligence artificielle

ThoughtSpot, un leader dans la recherche et l’analyse de données grâce à l’IA annonce qu’il a rejoint le programme SAP PartnerEdge de SAP, le leader des fournisseurs de progiciel de gestion, en tant que partenaire pour aider les entreprises à tirer le maximum de valeur de leurs données. Dans le cadre de ce partenariat, l’offre Embrace de ThoughtSpot a été étendue à SAP Hana, permettant aux utilisateurs d’effectuer des analyses grâce à une recherche simplifiée directement dans SAP HANA, sans avoir à effectuer un transfert de données. En tirant parti de la puissance et de l’échelle de SAP HANA combinées à la simplicité et à la rapidité de ThoughtSpot, les utilisateurs à tous les niveaux de l’entreprise peuvent accéder à des informations qui peuvent améliorer la prise de décision.



Embrace for SAP HANA de ThoughtSpot permet d’accéder instantanément à toutes les données de l’entreprise dans SAP HANA, dans le cloud ou sur site. Grâce à l’intelligence artificielle, la plateforme ThoughtSpot donne accès aux données localisées dans SAP HANA à un haut niveau de granularité par le biais d’une simple recherche « à la Google » basée sur le langage naturel, le tout sans avoir à copier, mettre en cache ou déplacer des données. La connexion directe de ThoughtSpot à SAP HANA permet aux équipes chargées des données d’économiser du temps et des ressources en déplaçant les données, tout en permettant aux collaborateurs ayant besoin de prendre des décisions de s’appuyer sur des informations pertinentes et d’avoir une vue d’ensemble précise de la situation.



« Avec la pandémie actuelle, les entreprises s’appuient sur l’IA pour analyser leurs fonctions critiques afin d’évaluer l’impact, de compiler des plans d’urgence et de faire des prévisions dans un marché incertain - et Embrace for SAP HANA fournit ces fonctions à grande échelle », explique Benjamin Caller, Regional Vice President, Partners and Alliances chez ThoughtSpot. « En plus de SAP HANA, Embrace prend actuellement en charge Teradata, Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Azure Synapse et Snowflake, ce qui donne aux entreprises la possibilité d’effectuer des analyses dans l’environnement de données le plus approprié à leur cas d’utilisation. »



« Alors que les entreprises cherchent de plus en plus de nouvelles façons de déverrouiller l’accès à leurs données pour naviguer dans la crise actuelle et au-delà, notre partenariat avec SAP améliore la capacité des utilisateurs professionnels dans toute l’organisation en leur donnant accès à des informations qui permettent de prendre de meilleures décisions », a déclaré Seann Gardiner, SVP of Business Development and GM of Embrace pour ThoughtSpot. « Notre travail avec Embrace for SAP HANA illustre l’engagement de ThoughtSpot à libérer toute la puissance des données là où elles se trouvent, afin que chaque personne puisse avoir rapidement accès à une prise de décision guidée par les données avec le moins d’efforts possible. »