Toshiba Commerce France propose des services de maintenance proactive et prédictive pour améliorer la performance opérationnelle des magasins

Résoudre les problèmes avant qu’ils n’impactent le fonctionnement du magasin



Le succès d’une enseigne découle de la disponibilité accrue du système d’encaissement du magasin, d’une planification des ressources optimisée et d'une plus grande satisfaction des clients. Solution conçue à la fois pour la vitesse et la précision, PaS permet de réduire simultanément le coût global du cycle de vie des matériels et composants multi-marques, de maximiser le coût total de possession (TCO) et d’apporter un niveau de réactivité plus élevé.



« Avec ce modèle, les incidents sont souvent contenus et résolus avant même que le personnel en magasin n’ait connaissance d'un quelconque problème d'équipement, leur laissant plus de temps pour se concentrer sur l’amélioration de l’expérience d’achats des clients. PaS permet de passer d’un modèle de maintenance, aujourd'hui plutôt réactif, à une approche proactive, puis prédictive. » explique Jean-Jacques Berthelon, Directeur Général de Toshiba Commerce France.



La combinaison entre un matériel performant et des informations fournies par une solution de gestion centralisée offre des capacités à ce jour inégalées sur le marché des solutions points de vente. Utilisé aussi bien pour la surveillance au niveau du magasin, la collecte d'incidents et l'analyse prédictive du matériel et des logiciels Toshiba ou d'autres fournisseurs, PaS capture en temps réel les données de performances et identifie les anomalies de comportement. Les problèmes peuvent donc être systématiquement identifiés et anticipés par une maintenance préventive ciblée – via des mesures proactives à distance ou le déclenchement de l’intervention d’un technicien sur site.



Une technologie de pointe renforcée par l’Intelligence Artificielle



La solution PaS est équipée pour surveiller tous les terminaux points de vente, y compris le libre-service, et tous les périphériques qui y sont connectés, les problèmes d'équipement peuvent être systématiquement identifiés et, dans de nombreux cas, anticipés par une maintenance préventive ciblée.



Les outils d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle complètent ce processus en améliorant continuellement l'analyse prescriptive et en automatisant un nombre croissant de tâches. Grâce à un moteur IA de plus en plus sophistiqué et adapté à l’environnement du magasin, PaS réduit le volume d'appels et améliore l'expérience client (et celle de l'employé du magasin) au fur et à mesure que l'ensemble de données se développe.



Cette nouvelle solution permet ainsi :



- La collecte de données pour identifier les modèles d'utilisation des composants. Le système enregistre (log) et identifie (tag) les données d’inventaire, les alertes issues du parc de matériels et de logiciels, les données de télémétrie (utilisation du processeur, utilisation du réseau et la mémoire allouée) et les indicateurs personnalisés



- La détection prédictive et la prévention des défaillances du matériel grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning)



- L’envoi de notifications en temps réel des alertes relatives au matériel et aux logiciels



- L’utilisation d’outils d’analyse pour dispatcher les interventions de manière intelligente



- La mise en œuvre de l’intelligence artificielle pour automatiser et accélérer les interventions à distance



- La diminution des perturbations de fonctionnement des magasins et la disponibilité accrue tout en réduisant le nombre de visites sur site



- La consolidation des rapports sur les indicateurs de performance des services



La solution dispose également d'une fonctionnalité de découverte qui peut être exploitée pour surveiller les équipements mobiles et d’autres matériels au sein de l’enseigne, tels que les robots d'inventaire, les jauges de température des congélateurs ou les unités Wi-Fi par exemple.



Les équipes Toshiba aux commandes



Pour maîtriser toutes ces technologies, le centre de commande Toshiba (Toshiba Command Center) diagnostique pour les clients les événements exploitables en intervenant à distance en temps réel. L’équipe Managed Services améliore les performances des magasins et réduit le coût total de possession en tirant parti d’une plate-forme intelligente connectée au cloud.



Pour rendre compte de l’évolution des activités des enseignes, les équipes Toshiba ont mis au point un système de génération de rapports sophistiqués et hautement personnalisables pour s'aligner sur les besoins et les objectifs des clients. Ainsi, plusieurs typologies de données sont remontées :



- données statiques d’inventaire : inventaire complet de matériel en magasin, incluant les TPV mais aussi l’ensemble des périphériques connectés (scanners, TPE,…), fournissant des données statiques telles que N° de série, année de fabrication, niveau de firmware, type d’interface, …



- données dynamiques : taux d’utilisation de la CPU, les disques, la mémoire, nombre de coupes papier des imprimantes (le dépassement du seuil d'impression sur la durée de vie de la tête d’impression peut déclencher l’envoi d’une alerte pour remplacer la tête d'impression et déclencher l’expédition de celle-ci), nombre d’ouvertures du tiroir-caisse.



- monitoring d’événements : alertes en cas de problème, logging d’application.



Toutes ces fonctionnalités permettent à la solution Toshiba Proactive Availability Services de réduire les coûts de maintenance tout en optimisant la fiabilité et le rendement du matériel mais aussi la productivité, la sécurité et les conditions de travail des équipes de vente.