Totale intégration à Azure du datawarehouse cloud de Snowflake

Snowflake Computing, le data warehouse construit pour le cloud, annonce aujourd'hui la disponibilité et l'intégration totale de sa solution Snowflake sur Microsoft Azure. Ce sont la demande en hausse des clients pour les déploiements sur le cloud public de Microsoft et les besoins croissants des grandes entreprises en matière de flexibilité et de liberté quant au choix de leurs fournisseurs de services cloud qui ont motivé cette initiative.



Déjà disponible sur Azure depuis juillet pour le stockage et le requêtage, Snowflake peut maintenant être directement intégré aux services Azure Data Lake Store et Power BI. Par ailleurs, Snowflake va profiter de certaines fonctionnalités d'Azure comme les comptes de stockage illimités, une mise en réseau accélérée (Accelerated Networking) et la suppression réversible (Soft Delete). Snowflake est pour l'instant accessible depuis la région Azure-East-US-2 de Microsoft mais d’autres régions dont l'Europe seront ajoutées dans les prochains mois.



« La demande pour les datawarehouse en mode cloud ne cesse d'augmenter alors que de plus en plus d'entreprises basculent leurs charges de travail analytiques dans le cloud », déclare Bob Muglia, le CEO de Snowflake. « Les clients de Microsoft et les entreprises ayant recours à des stratégies multi-cloud nous poussaient à rendre Snowflake disponible sur Azure. »



Corey Sanders, le Corporate Vice President en charge d’Azure Compute pour Microsoft déclare de son côté : « Ayant travaillé en étroite collaboration avec Snowflake pour créer une expérience utilisateur exceptionnelle sur Azure, je suis vraiment enthousiasmé par cette annonce. A travers cette collaboration, les clients conjoints de Snowflake et Azure

pourront associer les performances analytiques et de la flexibilité du premier aux fonctionnalités de cloud hybrides, intelligentes et fiables, du second ».



Cas client : Le Connected System de Nielsen



Nielsen, l'entreprise spécialisée dans l'analyse et la mesure des comportements des consommateurs voulait construire la nouvelle génération de services connectés sur une plateforme cloud native. Elle s'est appuyée sur la solution Snowflake, hébergée sur Azure. Ses services connectés agrègent ainsi de larges volumes de données issues de multiples points de vente répartis à travers le monde pour produire des rapports à destination des fabricants de biens de grande consommation et des acteurs de la distribution. Ils se basent dessus pour assurer leur croissance sur des secteurs en constante évolution.



« Nous pensons fortement que les innovations arriveront plus rapidement sur le cloud. Nous construisons donc le futur de notre activité en tirant parti des technologies conjuguées de Snowflake et Azure », explique Srini Varadarajan, CTO de Nielsen. « Dans un monde où se baser sur les données venant uniquement de l'entreprise n'est plus suffisant pour prendre des décisions efficaces, nous devions mettre en place une offre multi-tenancy s'appuyant sur ces technologies. Il faut aujourd'hui démocratiser l'usage de multiples sources de données et surtout l'appliquer à l'analytique ».