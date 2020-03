Transformation du lieu de travail : la prise de décision est désormais dans les mains du CEO

Quelques points clés de l’enquête à retenir (*) :45 % des personnes interrogées estiment que les CEO sont les plus influents dans l'élaboration d'une feuille de route pour la transformation du lieu de travail57 % des organisations considèrent que les outils numériques ont un impact maximal sur la transformation du lieu de travail. Cet impact est jugé plus important que celui des éléments physiques et des changements culturelsLes entreprises sont convaincues que la transformation du lieu de travail numérique peut améliorer la collaboration entre les équipes (86 %) et offrir une expérience client supérieure (84 %).L'adoption de la stratégie de transformation du lieu de travail est en bonne voie, plus de 80 % des entreprises ayant déjà mis en place une feuille de route stratégique bien définie.55 % des répondants estiment que le choix de la bonne solution/technologie est une préoccupation importante avant de se lancer dans la transformation du lieu de travail. Au cours de la mise en œuvre, la sécurité des données (77 %) et l'obtention d'une adhésion de l'ensemble de l'entreprise (74 %) ont été mentionnées comme les plus grands défis.(*) chiffres globauxPour Ravi Kumar, Président d’Infosys "La main-d'œuvre multigénérationnelle actuelle exige un lieu de travail qui soit hautement collaboratif, productif et engageant. C'est pourquoi les entreprises d'aujourd'hui utilisent la puissance des technologies numériques pour créer un lieu de travail moderne où les employés aspirent à se développer non seulement en tant qu'individus mais aussi en tant que réseau d'équipes ciblées. Cela implique de repenser l'expérience et l'engagement des employés d'une manière significative, tout en encourageant la collaboration et en assurant la sécurité des informations. Ce rapport confirme que la transformation du lieu de travail a dépassé le cadre de l'infrastructure physique et est devenue une priorité essentielle pour les entreprises qui cherchent à donner à leurs employés les outils numériques et les expériences nouvelles dont ils ont besoin".Vous trouverez le rapport dans son intégralité ici : https://www.infosys.com/services/microsoft-cloud-business/insights/workplace-transformation-research-study.html