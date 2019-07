Umanis lance « Cœur Umanis », son programme de mécénat de compétences

Umanis (www.umanis.com), leader français en solutions métiers “data oriented”, annonce le lancement de « Cœur Umanis », un programme de mécénat de compétences destiné à l’ensemble de ses 3000 salariés, élaboré en partenariat avec KOEO, acteur pionnier du mécénat de compétences.



Ce dispositif donnera la possibilité aux collaborateurs d’Umanis de réaliser, partout en France, des actions d’intérêt général sur leur temps de travail, au service d’associations ou d’ONG. L’objectif pour les salariés sera de transmettre leurs compétences et savoir-faire techniques, acquis dans le cadre de leurs fonctions, à des bénévoles œuvrant dans le domaine de l’environnement, de la culture, du patrimoine, des animaux, de l’insertion, de l’éducation ou de l’enfance.



Olivier Pouligny, Directeur Général d’Umanis déclare : « notre programme Cœur Umanis s’inscrit sur le terrain de l’action sociale et porte une double ambition. Celle de donner, d’une part, toujours plus de sens à notre activité en tant qu’entreprise responsable, en apportant le meilleur de nos expertises à des associations d’intérêt général, pour les accompagner dans leurs projets de transformation digitale. Ce programme de mécénat de compétences constitue, d’autre part, un élément d’attractivité important pour le recrutement de nouveaux collaborateurs qui souhaitent s’impliquer activement dans la solidarité. »



En privilégiant les formats d’une demi-journée ou d’une journée, les collaborateurs pourront consacrer 1 jour par an à ce programme. Cas particuliers, les ingénieurs en situation d’intercontrat, population répandue dans les ESN et souvent disponibles entre deux missions, pourront offrir davantage de leur temps à ce dispositif.



Pour mettre en œuvre ce programme de mécénat de compétences, Umanis a choisi de se faire accompagner par l’entreprise solidaire KOEO, pionnière du dispositif depuis 2009 et déjà partenaire d’acteurs du numérique. Elle a établi des relations avec des centaines d’associations demandeuses de formations aux pratiques du numérique. A ce titre, KOEO fournira à Umanis sa marketplace en marque blanche pour présenter aux salariés les différents choix d’associations proposés.



Olivier Pouligny ajoute : « en nous reconnaissant dans leurs valeurs d’engagement et de responsabilité, nous avons choisi KOEO pour construire un dispositif d’envergure, utile et innovant. Nul doute que ce programme permettra à nos Umanissiens de vivre des moments forts en émotions et riches de sens. »



Jean-Michel Pasquier, Fondateur et CEO de KOEO, déclare : « nous sommes fiers qu’une belle entreprise comme Umanis nous fasse confiance pour déployer son programme de mécénat de compétences. Les besoins des associations en matière d’accompagnement dans leur transformation digitale sont extrêmement nombreux. Je suis certain que les équipes Umanis disposent de toutes les compétences pour répondre aux attentes numériques de centaines d’associations partout en France. »



Le programme « Cœur Umanis » a débuté durant le mois de juin 2019 par une phase pilote impliquant un nombre réduit de collaborateurs, afin d’étudier les besoins des associations, en termes de formations, d’implantations territoriales et de temps à allouer, ainsi que l’orientation des salariés selon leurs appétences respectives. La phase de déploiement à l’ensemble des 3000 collaborateurs interviendra dès le 8 juillet 2019.