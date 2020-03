Umanis nomme Pascal Janin Directeur du Développement Europe

Pascal Janin, 49 ans, prend ses fonctions de Directeur du Développement Europe dès aujourd’hui, 12 mars 2020, et rejoint à ce titre le Comité de Direction d’Umanis.



Ancien Directeur Général de CROSS, filiale suisse de Micropole, Pascal Janin a fortement contribué au développement de cette entité pour en faire un acteur de référence dans les domaines de la Data et du Digital.



Sa solide expérience acquise depuis plus de 25 ans sur le territoire suisse et dans un contexte de sociétés internationales lui confère toutes les qualités nécessaires pour accompagner le développement d’Umanis en Europe.



Historiquement positionné sur le territoire français, le groupe Umanis voit dans le marché européen un relais de croissance à fort potentiel pour son développement. Déjà implanté en Espagne et au Luxembourg, Umanis y délivre ses services à plus d’une cinquantaine de clients privés et opérateurs publics. Le groupe affiche l’ambition de doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2022, en lien avec les objectifs de son Plan Expansion 2022. Pour y parvenir, Umanis propose à ses clients le meilleur de ses expertises dans trois grandes activités : Big Data & IA, Infrastructure & Cloud, Digital Experience.



« Je suis enthousiaste de rejoindre Umanis comme Directeur du Développement pour l’Europe et ravi de mettre mon expérience et mon engagement au service d'un projet ambitieux au sein d’un groupe animé par de vraies valeurs et capitalisant autant de fortes expertises » commente Pascal Janin.



« Bien que la France reste notre premier marché, Umanis est aujourd’hui prêt et structuré pour accélérer sa croissance en Europe. Fort de ses expériences réussies, Pascal Janin portera avec talent le développement de notre groupe en Espagne, Suisse et Luxembourg. Je suis convaincu qu’il constitue le meilleur représentant d’Umanis pour aider le groupe à étendre son empreinte sur un continent aujourd’hui massivement porté par l’économie numérique », déclare Olivier Pouligny, Directeur Général du Groupe Umanis.