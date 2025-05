Un nouveau développement sur le marché espagnol pour Valiuz avec Alcampo

Valiuz, l’alliance Data et régie Retail Media, franchit une nouvelle étape de son développement en annonçant un partenariat stratégique avec Alcampo, acteur de référence de la grande distribution en Espagne. Cette collaboration marque un pas supplémentaire dans l’internationalisation de Valiuz, qui ne cache pas ses ambitions : s’imposer comme l’acteur référent sur un marché en pleine transformation et devenir le leader européen de la donnée et du Retail Media.



À la conquête de la péninsule Ibérique…



Valiuz commercialise et opère désormais les activités Retail Media d’Alcampo (filiale espagnole du groupe Auchan), avec pour mission de professionnaliser et de renforcer l’activité publicitaire de l’enseigne. Valiuz propose ainsi aux retailers des solutions omnicanales innovantes, s’appuyant sur une connaissance fine des parcours d’achat et une maîtrise éprouvée des environnements médias. Son expertise permettra d'accompagner les marques espagnoles dans la conception, le pilotage et l’optimisation de campagnes ciblées et performantes, en collaboration étroite avec les équipes marketing d’Alcampo.



À travers ce partenariat, Valiuz affirme une fois de plus poursuivre une forte dynamique de croissance sur le continent européen. Si la France reste son marché historique et principal, la régie de Valiuz est également implantée en Italie et en Pologne et opère depuis peu en Belgique (notamment via un partenariat avec l’acteur de la distribution d’électroménager, de matériel informatique et d’audiovisuel Kréfël). Un maillage stratégique initié en janvier 2025. L’expert étend ainsi rapidement sa présence internationale avec pour objectif de bâtir une offre Retail Media homogène, performante et localement adaptée.



Ce partenariat avec Alcampo marque la naissance d’une nouvelle structure juridique : Valiuz Iberia. En Espagne, l’entreprise accompagne déjà Leroy Merlin et ObraMat, Alcampo étant sa troisième enseigne partenaire dans le pays. Outre l’Espagne, Valiuz Iberia a vocation à opérer également sur le territoire portugais à court terme.



« Notre ambition est claire : créer une marque forte, paneuropéenne, capable de porter une proposition de valeur unifiée à l’échelle du continent, tout en intégrant les spécificités locales de chaque marché », déclare Sébastien Zecchini, CEO de Valiuz. « Le partenariat avec Alcampo illustre parfaitement notre approche : une proximité opérationnelle avec les enseignes et les retailers, une exigence de qualité dans l’exécution et une volonté constante de faire progresser l’ensemble du marché Retail Media. »



… et au-delà !



À ce jour, Valiuz compte 245 collaborateurs en France, répartis entre le siège de Lille et le bureau parisien, 14 en Espagne, 8 en Italie et 3 en Pologne. Une personne, intégrée à l’équipe parisienne, est également dédiée au marché belge, en attendant l’ouverture d’un premier bureau local prévue pour accompagner opérationnellement d’autres enseignes majeures dans le Plat Pays dès 2026.



De prochaines étapes d’expansion visent également la Roumanie, marché en pleine structuration où Valiuz commencera son implantation en s’appuyant sur ses équipes polonaises. L’Allemagne figure également dans ses perspectives à moyen termes.



L’approche de Valiuz, centrée sur l’omnicanalité et la convergence entre data et média, constitue un levier fort pour les enseignes comme pour les annonceurs. Dans ces nouveaux pays, Valiuz entend ainsi équiper des distributeurs jusqu’ici peu structurés sur le plan publicitaire, tout en offrant aux marques une alternative performante pour toucher leurs audiences cibles. En apportant son expertise à chaque étape du parcours client – on site, off site, en magasin – Valiuz permet aux retailers de mieux valoriser leurs inventaires publicitaires et leurs actifs data et aux annonceurs d’optimiser leurs investissements.



Alors que le Retail Media connaît une croissance exponentielle en Europe, Valiuz s’impose ainsi comme un catalyseur d’innovation et un partenaire de confiance pour les enseignes et les marques souhaitant déployer des stratégies omnicanales pilotées par la donnée. Sa vision : faire émerger une réponse européenne solide et agile, capable d’accompagner les transformations du commerce et de la publicité à l’ère de l'hyper personnalisation.