VINCI Energies investit dans la start-up GreenMe, inventeur du cube IoT dédié à la qualité des environnements de travail

Le cube capteur GreenMe peut mesurer en continu six paramètres relatifs au confort, à l'énergie et à la santé dans les espaces : température, humidité, qualité de l'air (mesure du taux de composés organiques volatils), bruit, luminosité et la satisfaction. Posés sur les bureaux, dans les salles de réunion, dans les couloirs, les cubes sont indépendants des systèmes d'information des bâtiments et enregistrent les données dans le cloud. Ainsi, dans les espaces, une température jugée inutilement élevée ou trop faible générera l'intervention d'un technicien VINCI Facilities, quand une trop grande durée entre deux captations sonores indiquera qu'une salle de réunion est sous-utilisée.



« En nous associant avec le groupe VINCI Energies, nous allons pouvoir accélérer la digitalisation des bâtiments. L'enjeu de la qualité des espaces de travail et l'efficacité énergétique sont clés pour toutes les entreprises. Le cube capteur GreenMe participe donc activement à la volonté croissante de « prendre soin » des occupants et à l'amélioration du confort dans les environnements de travail », explique Alexandre Dugarry, fondateur de la start-up GreenMe.



Avec l'Internet des Objets, les perspectives d'innovations sont nombreuses et l'impact sur la satisfaction des occupants du bâtiments est immédiat. « Pour le facility management, l'Internet des Objets permet d'exploiter les données collectées pour valoriser et ajuster nos offres de services. La collecte d'une donnée de qualité dans les bâtiments devient cruciale afin d'apporter plus de précisions à notre métier et nous rapprocher davantage du client final et de ses besoins réels » affirme Philippe Conus, directeur de la marque VINCI Facilities.