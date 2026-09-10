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WhistleB enrichit ses fonctionnalités dédiées à la conformité européenne avec le masquage des données personnelles assisté par l’IA


Rédigé par Communiqué de Navex le 14 Septembre 2026

NAVEX, leader mondial des logiciels de gestion intégrée des risques et de la conformité, annonce l'introduction, au sein de sa solution WhistleB, d’une fonctionnalité de masquage des données personnelles assisté par l’IA. Cette avancée s’inscrit dans la stratégie plus large de NAVEX visant à repenser son offre de référence pour le lancement d’alerte et la gestion des dossiers, afin de proposer aux organisations européennes un environnement hautement sécurisé capable de les accompagner au gré d’exigences réglementaires croissantes.



Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux organisations d'identifier et de supprimer rapidement les données à caractère personnel contenues dans les dossiers de signalement dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles pourront ainsi mieux encadrer le traitement des informations sensibles et éviter de les conserver au-delà de la durée requise. Jusqu'à présent, il fallait examiner chaque dossier afin de repérer et de supprimer manuellement les données concernées, une opération chronophage qui augmentait le risque de laisser passer certaines informations confidentielles.

« Au lancement de WhistleB, la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte n’existait pas encore. Depuis, les dispositifs de signalement professionnels fournis par des prestataires externes sont devenus essentiels pour détecter les problèmes susceptibles de nuire à l’entreprise, explique Arpan Sheth, CEO de NAVEX. Le masquage des données assistée par l’IA va permettre aux organisations traitant un volume important de signalements de déployer leurs procédures de protection des données à plus grande échelle. »

La solution WhistleB de NAVEX est conçue pour identifier et masquer automatiquement les données sensibles contenues dans les dossiers. Elle permet ainsi d’appliquer le masquage de manière plus cohérente et de limiter l’utilisation et la divulgation inutile des données personnelles.

« Cette fonctionnalité aidera les organisations à respecter les exigences européennes en matière de protection des données et de signalement, notamment le RGPD et la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte, ajoute Erena Langley, directrice de la stratégie réglementaire chez NAVEX. Les entreprises pourront ainsi mieux préserver les informations sensibles tout au long du traitement des alertes, tout en gagnant en efficacité. »

Les utilisateurs pourront recourir à un processus de masquage manuel amélioré ou opter pour une assistance IA. Celle-ci permettra d'identifier les informations susceptibles de devoir être supprimées, tout en laissant la décision finale à la personne chargée de l’enquête.

NAVEX poursuit ses investissements dans l’intelligence artificielle pour enrichir ses capacités d’analyse, de reporting, d’enquête, ainsi que ses différents processus de conformité. Le masquage des données personnelles assisté par l’IA constitue la première fonctionnalité de ce type prévue pour WhistleB afin de mieux répondre aux besoins de conformité les plus complexes. D’autres améliorations seront déployées au cours des prochains mois.




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