Cloudera et Mistral s’associent pour intégrer une intelligence spécialisée et souveraine aux données d’entreprise

Cloudera, le seul éditeur qui intègre l’IA aux données où qu’elles se trouvent, et Mistral, laboratoire mondial d’intelligence artificielle de pointe, annoncent avoir noué un partenariat stratégique historique visant à mettre à disposition des entreprises IA sécurisée et souveraine directement sur leurs données, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.



Cloudera et Mistral combineront la plateforme hybride de données et d’IA de Cloudera avec les modèles d’IA souverains de Mistral afin d’offrir aux entreprises un moyen sécurisé de créer, de personnaliser et de déployer l’IA à partir de leurs propres données privées. Cette collaboration permettra aux organisations de d’intégrer directement l’intelligence à leurs données situées aussi bien dans des environnements cloud, sur site, en périphérie, souverains et air-gapped, tout en veillant à ce que les informations sensibles restent toujours sous leur contrôle.



Pour les entreprises chargées de gérer les ensembles de données les plus volumineux et les plus sensibles au monde, cette approche offre davantage de contrôle, de choix et de flexibilité concernant le mode et l’emplacement d’exécution de l’IA. Elles peuvent ainsi effectuer des inférences en toute confidentialité, personnaliser l’IA à l’aide de données propriétaires et déployer des applications d’IA dans le respect de leurs cadres de sécurité et de gouvernance existants, tout en bénéficiant d’un meilleur contrôle sur les coûts de l’IA à grande échelle.

« L’IA d’entreprise entre dans une nouvelle phase où les organisations ont besoin de bien plus que d’un simple accès à des modèles puissants : elles ont besoin de disposer de la liberté nécessaire pour tirer parti d’une intelligence spécialisée à partir de leurs données, selon leurs propres conditions », déclare Abhas Ricky, Chief Business Officer & GM, Applied AI chez Cloudera. « Aux côtés de Mistral, nous offrons aux entreprises la possibilité d’exploiter l’IA là où se trouvent leurs données, de la personnaliser à l’aide de leur propre propriété intellectuelle et de garder le contrôle sur leurs données, leur infrastructure et leurs coûts. Cette combinaison d’intelligence et de contrôle est essentielle pour faire passer l’IA de la phase expérimentale à la mise en production ».



Intégrer l’intelligence aux données



Pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs d’activité fortement réglementés et gourmands en données, le transfert d’informations sensibles ou confidentielles vers des services d’IA externes peut poser des défis sur le plan réglementaire, sécuritaire et opérationnel.



Cloudera et Mistral relèvent ces défis en intégrant directement une IA sécurisée et souveraine au périmètre de données de l’entreprise.



La suite de modèles et d’outils de pointe de Mistral sera intégrée à la plateforme hybride de données et d’IA de Cloudera, permettant ainsi aux clients d’exécuter leurs propres modèles et applications d’IA personnalisés sur 30 exaoctets de données. Les entreprises bénéficieront d’une grande flexibilité de déploiement dans des environnements publics, privés, sur site et entièrement air-gapped, tout en conservant une gouvernance et un contrôle cohérents sur leur contexte.



Ce partenariat couvrira l’ensemble du vaste portefeuille de modèles et d’outils d’IA de pointe de Mistral, notamment dans les domaines du raisonnement, du chat, du codage, de l’intelligence documentaire et de la reconnaissance vocale, offrant ainsi aux clients de Cloudera une plus grande diversité de choix quant à la manière d’appliquer l’IA à leurs données d’entreprise.

En permettant aux entreprises d’effectuer des opérations d’inférence au sein de leurs propres environnements, cette collaboration offre aussi aux clients une plus grande flexibilité en matière de rentabilité de l’IA. Les entreprises peuvent choisir le modèle de déploiement et l’infrastructure les mieux adaptés à leurs workloads plutôt que de dépendre exclusivement de modèles de consommation d’API publiques à mesure que l’utilisation de l’IA prend de l’ampleur.



De l’inférence privée à l’intelligence propriétaire



Grâce à l’intégration de Mistral Forge, un système permettant aux entreprises de développer des modèles d’IA de pointe fondés sur leurs connaissances propriétaires, les organisations qui utilisent la plateforme Cloudera pourront personnaliser et entraîner ces modèles à partir de vastes volumes de données d’entreprise privées, au sein d’environnements contrôlés. Par ailleurs, pour les entreprises disposant de pétaoctets d’informations propriétaires, cette solution offre la possibilité de transformer des décennies de données institutionnelles et d’expertise sectorielle en une IA différenciée, tout en conservant la propriété et la souveraineté tant sur les données que sur l’intelligence qui en résulte.



Les développeurs et les professionnels pourront également créer en toute sécurité des expériences alimentées par l’IA, en utilisant les données privées de l’entreprise au sein d’environnements locaux, qu’il s’agisse d’un accès conversationnel à des données gouvernées, du développement logiciel assisté par l’IA, en passant par des workflows agentiques, sans exposer leur contexte métier sensible ni leur propriété intellectuelle à des environnements externes.



Cloudera et Mistral envisagent également de travailler de concert sur la prochaine génération d'IA en périphérie, afin de rapprocher des capacités d'inférence toujours plus performantes de l’emplacement même où les données d’entreprise sont générées. Cela permettra aux entreprises d’explorer des applications intelligentes dans des environnements déconnectés, sensibles à la latence et aux ressources limitées, où il n’est pas pratique de s’appuyer sur une infrastructure cloud centralisée.



« Notre mission consiste à mettre l’IA de pointe à la disposition des entreprises sans qu’elles aient à renoncer au contrôle de leurs données, de leur infrastructure ou de leur propriété intellectuelle », commente Kamal Brar, SVP of Partnerships and Alliances chez Mistral. « Cloudera gère certains des patrimoines de données d’entreprise les plus importants au monde, ce qui fait de ce partenariat une formidable opportunité de déployer notre technologie directement là où se trouvent ces données. Ensemble, nous pouvons offrir à nos clients la possibilité de développer une IA qui reflète leurs propres données et leur expertise, et de la déployer en toute sécurité partout où leur activité l’exige ».



Une plus grande liberté de choix en matière d’IA d’entreprise



Ce partenariat permet également de développer l’écosystème d’IA d’entreprise de Cloudera, grâce auquel Cloudera collabore avec les principaux fournisseurs de modèles d’IA, d’infrastructures, d’applications et de technologies afin d’offrir aux clients une grande flexibilité dans la conception et le déploiement de solutions d’IA d’entreprise.

Mistral ajoute une nouvelle dimension importante à cet écosystème en permettant aux clients d’accéder et de personnaliser ses modèles et ses capacités d’IA directement à partir de leurs données d’entreprise gouvernées. Ce partenariat vient renforcer l’engagement de Cloudera et de Mistral en faveur d’une approche ouverte de l’IA d’entreprise, offrant aux clients une diversité de choix de modèles, d’infrastructures et d’environnements de déploiement, plutôt que d’enfermer leurs données ou leur stratégie d’IA dans une pile technologique unique.

Les solutions conjointes de Cloudera et de Mistral seront disponibles via l’équipe commerciale et l’écosystème de partenaires de Cloudera, et d’autres intégrations et fonctionnalités supplémentaires seront progressivement mises en place.