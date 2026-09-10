Zenika nomme Diakité Amadou Kaba Directeur de la Data

Diplômé de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) en 2016, Diakité Amadou Kaba fait ses débuts la même année chez Orange, puis Huawei Technologies jusqu’en 2017. Il devient ensuite développeur Big Data chez Digiteka, leader des smart players, puis chez Talan Solutions en 2018. De 2014 et 2021, il est également PDG de Work’D, start-up ivoirienne spécialisée dans la réalisation de jeux vidéo mobiles et PC ainsi que de vidéos d’animations.



Diakité rejoint Devoteam en 2021 en tant que Cloud Data Engineer, avant de devenir Squad Leader IA, Data et Analytics en 2023. Il intègre ensuite le groupe Zenika en 2026, fort d’une longue expérience cloud, IA et data dans différents secteurs tels que le luxe, le retail, le ferroviaire ou encore la banque.



Son arrivée marque le renforcement des activités de Zenika sur le marché de la data et de l’IA. Diakité aura pour mission de positionner durablement l’entreprise comme une référence de l'ingénierie de données complexes et de l'IA de confiance.



« Rejoindre Zenika en tant que Head of Data, c’est avant tout rejoindre une entreprise qui place l’expertise, l’innovation et le bien-être des collaborateurs au cœur de son projet. La Data ne prend toute sa valeur que lorsqu’elle est gérée comme un actif structurant pour mieux décider, créer de nouvelles opportunités - notamment pour les cas d’usage IA et Agentique - et faire grandir les équipes. J’ai hâte de contribuer activement à cette dynamique et de co-construire une vision data ambitieuse et pragmatique au service de nos clients », déclare Diakité Amadou Kaba, Directeur de la Data.