Pigment lance Frames pour créer des interfaces de planification avec l’IA

L’entreprise annonce également de nouveaux connecteurs d’agents et devient la première plateforme EPM à proposer un essai gratuit ainsi qu’une prise en main guidée par l’IA.



Pigment, la plateforme de planification et de pilotage de la performance augmentée par l’IA, annonce le lancement de Pigment Frames, une fonctionnalité d’interface générative qui permet aux équipes de créer des interfaces de planification personnalisées à partir d’instructions en langage naturel. Avec ce lancement, Pigment présente également Agent Connectors, qui permettent à ses agents IA d’accéder au contexte métier présent dans des applications externes.



Au-delà des prototypes IA : créer des interfaces de planification à partir du langage naturel



Les outils d’IA générative permettent désormais de créer rapidement des interfaces ou des applications à partir d’une simple description. Ces usages restent toutefois souvent séparés des systèmes d’entreprise et des règles de gouvernance de données. Pigment Frames permet de créer ces interfaces directement au sein d’une plateforme d’entreprise collaborative, tout en conservant les règles de gouvernance associées aux données et aux utilisateurs.



Pigment Frames permet de créer ces interfaces directement au sein de la plateforme Pigment. Déjà utilisé par des clients tels que Uber, Glean et Unilever, Frames permet aux utilisateurs métier de transformer en quelques minutes des descriptions en langage naturel en formulaires personnalisés de saisie de données intégrant des règles de validation, en outils de simulation de scénarios ou encore en présentations destinées aux dirigeants. Chaque Frame repose directement sur le modèle de planification unifié de Pigment, il bénéficie par défaut d’une sécurité de niveau entreprise, de la mise à jour bidirectionnelle des données en temps réel et des droits d’accès des utilisateurs.



« Frames intègre l’ensemble de notre processus de reporting dans Pigment, des données et de la visualisation jusqu’à une expérience soignée pour le management », déclare Thierry Anthony, Business Transformation Manager chez VINCI Concessions. « Nous pouvons transformer de simples prompts ou images de référence en tableaux de bord interactifs pour les dirigeants, en cartographies complexes des risques et en formulaires de saisie personnalisés en quelques minutes. Cela rassemble l’ensemble de notre processus de reporting, depuis les données sous-jacentes jusqu’à la présentation au comité de direction, au sein d’une seule et même plateforme gouvernée. Cela change véritablement la donne. »



Agent Connectors : compléter un échange IA sécurisé et bidirectionnel



Les nouveaux Agent Connectors de Pigment permettent aux agents IA de Pigment d’accéder au contexte métier disponible dans des applications externes, en s’appuyant sur le standard ouvert Model Context Protocol (MCP). Des outils externes tels que Claude et ChatGPT peuvent déjà analyser des données et créer des modèles dans Pigment via le Pigment MCP Server. Avec Agent Connectors, les agents IA de Pigment peuvent désormais récupérer de manière autonome des informations en temps réel depuis des applications telles que Notion, Google Drive et Slack. Dans les deux sens, ces échanges respectent les droits d’accès existants des utilisateurs. Plus précisément :



Échange bidirectionnel : le Pigment MCP Server permet aux outils d’IA externes d’accéder à Pigment, tandis qu’Agent Connectors permet aux agents de Pigment d’exploiter du contexte provenant d’applications externes.

Contexte automatisé : l’IA de Pigment peut récupérer directement les objectifs, spécifications et mises à jour depuis Notion, Google Drive et Slack, éliminant ainsi les copier-coller manuels.

Gouvernance d’entreprise : chaque connexion, dans les deux directions, respecte les droits d’accès existants, combinant la puissance d’un vaste écosystème IA avec une gouvernance d’entreprise sécurisée.

« Pigment montre ce qui devient possible lorsque l’IA devient un véritable partenaire de la planification stratégique », déclare Guillaume Princen, Head of EMEA chez Anthropic. « Connecter directement les données de planification à Claude via leur MCP Server permet aux équipes de se concentrer sur les décisions stratégiques plutôt que sur la manipulation des données. »



« En connectant Pigment à ChatGPT via MCP, Pigment intègre directement dans la conversation les données en temps réel et la logique de planification sur lesquelles les équipes s’appuient », déclare Romain Huet, Head of Developer Experience chez OpenAI. « Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience plus riche et plus contextualisée, franchissant une étape importante vers une entreprise davantage connectée. »



Pigment lance un essai gratuit de sa plateforme



Dans un secteur traditionnellement caractérisé par de longs cycles de vente et plusieurs mois de configuration, Pigment annonce également le lancement d’un essai gratuit de sa plateforme EPM, intégrant Intent Modeling. Les utilisateurs peuvent ainsi tester la plateforme sans passer par les étapes habituelles de configuration technique. À partir d’une description de leurs besoins, l’agent IA de Pigment peut créer en quelques minutes un premier modèle fonctionnel et un tableau de bord interactif. L’essai repose sur la même infrastructure que la plateforme utilisée par Unilever, Danone et Snowflake.



Frames sera disponible en version bêta ouverte pour tous les clients à partir du 28 septembre.