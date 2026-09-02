VAST Data et CrowdStrike renforcent la cybersécurité sur l’ensemble de la stack de données pour l’IA

VAST Data, l’entreprise à l’origine du AI Operating System, et CrowdStrike annoncent aujourd’hui de nouvelles intégrations qui étendent des capacités de cybersécurité de niveau entreprise à l’infrastructure, aux données et aux workloads IA nécessaires au fonctionnement de l’IA en production.



La plateforme d’infrastructure IA de VAST prend en charge nativement le capteur CrowdStrike Falcon®, posant ainsi les bases d’intégrations plus poussées avec Falcon® Next-Gen SIEM et Falcon® AIDR, la solution AI Detection and Response (AIDR) de CrowdStrike, au sein du VAST AI Operating System. Ensemble, VAST et CrowdStrike intègrent la sécurité aux systèmes sur lesquels s’exécute l’IA, aux accès aux données propriétaires qui l’alimentent et aux pipelines de données qui préparent ces informations pour les applications IA.



Alors que les entreprises mettent l’IA en production, ces environnements deviennent de plus en plus interconnectés, créant de nouveaux enjeux de sécurité tandis que les données sensibles circulent entre infrastructures, utilisateurs, modèles et agents. En combinant la visibilité de VAST sur l’activité des données avec les capacités de CrowdStrike en matière de renseignement sur les menaces, de détection et de réponse, les organisations pourront identifier les risques avec davantage de contexte et enquêter sur d’éventuelles menaces dans l’ensemble de leurs environnements IA.



VAST et CrowdStrike intègrent la plateforme Falcon au VAST AI OS afin de :



● Mieux protéger l’infrastructure qui alimente l’IA : le VAST AI OS intègre nativement le capteur Falcon à sa plateforme d’infrastructure de données, apportant directement la protection CrowdStrike aux environnements VAST qui prennent en charge les workloads IA critiques des entreprises.

● Transformer la télémétrie d’accès aux données en informations de sécurité exploitables : la télémétrie d’audit de VAST s’intégrera directement à CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM, combinant une visibilité détaillée sur la manière dont les utilisateurs et les machines accèdent aux données d’entreprise avec les capacités de renseignement sur les menaces et de détection de CrowdStrike. Les équipes de sécurité pourront corréler l’activité observée dans le VAST AI OS avec le reste de l’environnement cyber afin d’identifier les comportements anormaux, d’enquêter sur les incidents et de mieux comprendre le périmètre des menaces potentielles.

● Intégrer une protection AI-native directement aux pipelines de données : Falcon AIDR s’intégrera à VAST InsightEngine, en s’appuyant sur l’architecture de référence NVIDIA AI Data Platform, afin d’intégrer la détection des menaces aux pipelines qui préparent les données d’entreprise pour l’IA. Lorsqu’InsightEngine ingère, traite et enrichit les données destinées aux bases de connaissances et aux workflows IA, les organisations pourront utiliser Falcon AIDR pour identifier les informations sensibles ou à risque et faire remonter les activités potentiellement malveillantes avant qu’elles n’atteignent les systèmes IA en aval.



« Le périmètre de sécurité de l’IA ne peut pas s’arrêter à l’infrastructure. Les entreprises doivent comprendre qui accède à leurs données, comment celles-ci circulent dans les pipelines IA et ce qui se passe lorsque les applications et les modèles interagissent avec elles », déclare Renen Hallak, Founder & CEO de VAST Data. « Avec CrowdStrike, nous intégrons la sécurité à chacune de ces couches. En associant le VAST AI Operating System aux capacités de la plateforme Falcon en matière de renseignement sur les menaces, les clients peuvent construire des environnements IA dans lesquels la sécurité fait partie intégrante de l’architecture, depuis ses fondations jusqu’aux pipelines IA. »



« L’IA transforme l’entreprise, et la sécurité doit s’étendre partout où elle est utilisée », déclare Daniel Bernard, Chief Business Officer de CrowdStrike. « En intégrant CrowdStrike au VAST AI Operating System, nous étendons la protection Falcon à l’infrastructure, aux données et aux pipelines IA qui alimentent la prochaine génération d’IA d’entreprise. VAST Data fait partie des éditeurs de logiciels d’infrastructure IA les plus innovants du marché, et sa sécurité est assurée par CrowdStrike. »



Protéger les données d’entreprise sur l’ensemble du cycle de vie de l’IA



Le VAST AI OS couvre l’infrastructure qui gère les données d’entreprise ainsi que les workflows qui rendent ces données utilisables par l’IA. InsightEngine ingère, traite et enrichit les données non structurées destinées aux modèles et aux agents, offrant ainsi un point d’intégration naturel pour CrowdStrike Falcon AIDR.



Par exemple, lorsque des données sont intégrées à des bases de connaissances IA, l’intégration avec Falcon AIDR peut aider à identifier et classifier les informations sensibles, telles que les informations personnelles identifiables (PII). Lorsque les utilisateurs, agents et applications interagissent avec les systèmes IA, CrowdStrike peut également détecter des menaces telles que les injections de prompt, les tentatives de jailbreak et d’autres activités malveillantes. Les organisations peuvent ainsi identifier les risques liés aussi bien aux données qui alimentent l’IA qu’aux activités associées à leur utilisation.



Ces intégrations seront également présentées au sein d’une AI factory reposant sur les technologies NVIDIA, afin de montrer comment la protection CrowdStrike peut être intégrée à un pipeline de données VAST prenant en charge des workloads IA accélérés. Cette démonstration réunira les trois technologies dans un environnement conçu pour des usages en production, illustrant comment les entreprises peuvent renforcer la protection de leurs données propriétaires lorsqu’elles sont préparées puis utilisées pour l’IA.



Disponibilité

La prise en charge native du capteur CrowdStrike AIDR par VAST est certifiée et disponible dès aujourd’hui. Les intégrations de VAST avec CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM et Falcon AIDR sont disponibles en private preview.