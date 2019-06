Wolters Kluwer CCH Tagetik classé à plusieurs reprises parmi les meilleurs éditeurs mondiaux dans le rapport du BARC The Planning Survey 19

C'est ce qui ressort de la nouvelle étude du BARC « The Planning Survey 19 ». Les résultats de l’étude ont été dévoilés lors de l'édition annuelle de la BARC Digital Finance & Controlling Conference, à laquelle CCH Tagetik a également participé en tant qu’exposant.



Le BARC (Business Application Research Center ou Centre de recherche sur les applications professionnelles) réalise chaque année des sondages auprès d’utilisateurs métiers et de professionnels de l’informatique gérant des solutions de planification, de budgétisation et de prévision, dans le cadre de la plus grande étude mondiale de ce type.



« The Planning Survey 19 » a analysé en détail 22 solutions ou groupes de solutions, en s'appuyant sur un ensemble de 28 KPI. Réalisée entre novembre 2018 et février 2019, l’étude avait pour objectif d’analyser les décisions d’achat, les cycles d’implémentation et les avantages métiers concrets. Plus d’informations sur www.bi-survey.com.



CCH Tagetik est classé 12 fois parmi les meilleurs éditeurs dans trois groupes de pairs, sur des critères tels que « Workflow », « Contenu de planification », « Fonctionnalité », « Intégration de données » et « Simplicité d'utilisation ». Par ailleurs, les utilisateurs interrogés ont qualifié la plateforme de Transformation Financière de « Leader » en termes de « Support Éditeur », « Expérience Utilisateur » et « Satisfaction Produit ».



81 % des personnes interrogées ont qualifié le rapport qualité-prix de la solution d’« excellent » ou de « bon », contre 71 % en moyenne pour l’ensemble du secteur. La grande majorité des utilisateurs de CCH Tagetik (97 %) se déclarent également satisfaits ou très satisfaits de la solution.



« Dans le cadre de la nouvelle étude The Planning Survey 19 du BARC, nous devions faire face à certains concurrents très connus, mais nous étions surtout confrontés à l’évaluation critique de nos utilisateurs actuels, a déclaré Vincent Salmon, VP Professional Services and Presales, Wolters Kluwer CCH Tagetik France. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats très positifs que nous avons obtenus. En effet, les réactions et la satisfaction de nos utilisateurs figurent parmi nos indicateurs internes prioritaires. Par ailleurs, nous y voyons un encouragement à poursuivre sans cesse le développement de CCH Tagetik en tant que Plateforme CPM et de Transformation Financière globale, au service de nos clients. »