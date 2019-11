Wolters Kluwer CCH Tagetik remporte l’or aux Golden Bridge Awards 2019

Wolters Kluwer Tax & Accounting annonce aujourd'hui que la Plateforme de transformation financière de CCH Tagetik vient de remporter l’or dans la catégorie des produits et services financiers lors des Golden Bridge Awards 2019.



Ce prix annuel extrêmement convoité met à l’honneur l’excellence mondiale dans le domaine de la performance organisationnelle, de l’innovation, des produits et services ainsi que des programmes clients dans tous les grands secteurs d'activité.



« Nous sommes très honorés d'avoir été distingués lors des Golden Bridge Awards pour notre solution cloud de corporate performance management, qui aide les DAF et les directions financières à moderniser les opérations et à tirer parti de la transformation digitale, a déclaré Ralf Gartner, Vice-Président Senior et Directeur Général en charge des Solutions de Corporate Performance chez Wolters Kluwer Tax & Accounting. Cette solution experte globale associe l’innovation technologique et notre profonde connaissance du métier afin de donner aux directions financières la maîtrise et la confiance dont elles ont besoin pour acquérir une connaissance approfondie, prendre les bonnes décisions plus rapidement, créer de la valeur et orienter l’entreprise dans la bonne direction. »



La Plateforme de Transformation Financière de CCH Tagetik propose une solution unique prenant en charge de façon fluide le Corporate Performance Management (CPM), ainsi que l’analyse granulaire et la gouvernance des données. Cette source d'informations centralisée permet d'aligner les données financières et métiers, afin de mener des recherches approfondies et de réaliser des analyses de la variance et des modélisations extrêmement poussées pour chaque processus. Elle permet de transformer facilement de grands volumes de données en informations exploitables et de créer de la valeur, afin que les directions financières puissent anticiper les risques et les opportunités. Les directions financières modernes sont ainsi en mesure de coordonner efficacement plusieurs processus financiers et de fournir des insights financiers et métiers précis offrant de bout en bout une visibilité et une transparence totales, de façon pleinement contrôlée et en toute confiance.