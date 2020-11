Wolters Kluwer CCH Tagetik s’enrichit de nouvelles fonctionnalités innovantes au service de la performance et de l’agilité de ses clients

Wolters Kluwer, un leader des solutions logicielles et des services d’information pour les professionnels de la finance vient d’organiser sa conférence annuel CCH Tagetik française, le CCH Tagetik Day, en version 100% digitale. Les participants ont pu en découvrir davantage sur les apports de la plateforme CCH Tagetik en matière de transformation digitale de la fonction finance et de simplification des process. Les équipes de Wolters Kluwer y ont également présenté les dernières solutions CCH Tagetik conçues pour répondre aux besoins formulés par les clients, dont :



· CCH Tagetik Smart NOW : ces applications cloud de planification ont été développées pour aider les entreprises à évaluer l’impact de la crise économique et sanitaire sur leurs activités et à créer des scénarios alternatifs. L’offre permet aussi de doter les équipes financières d’un accès à distance à des outils de collaboration sécurisés et extrêmement performants garantissant une disponibilité totale.



· CCH Tagetik Account Reconciliation : la solution a été conçue pour faciliter le travail des équipes de comptabilité à l’étape de la clôture comptable, en réunissant les informations clés en un seul endroit, et en assurant une traçabilité précise des opérations comptables.



· CCH Tagetik SmartInsight : la solution permet d’explorer des données financières et opérationnelles de façon interactive pour faciliter l’analyse de la performance des entreprises.



Les innovations mises en avant pendant cette journée viennent illustrer les investissements considérables et ciblés de Wolters Kluwer dans les technologies de pointe et dans CCH Tagetik afin de répondre aux besoins des directeurs financiers en matière de données et d'analyse.



Enfin, de nombreux clients, tels que BNP Paribas, Camusat, Galileo, Gerflor ou encore le Groupe Manitou ont partagé leurs retours d’expérience au sujet du déploiement réussi de la solution.



« Nous sommes heureux de pouvoir réunir l’ensemble de notre écosystème lors de cette conférence annuelle, notamment dans le contexte exceptionnel que nous connaissons. Nos clients ont besoin de compter sur des partenaires qui comprennent leurs enjeux, les soutiennent et les aident dans leur transformation digitale. Chez Wolters Kluwer, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de leur proposer les solutions et l’expertise dont ils ont réellement besoin. Nous mettons notre innovation à leur service, en concevant des solutions en mesure de renforcer la flexibilité des directions financières et d’optimiser la performance des entreprises. » affirme Laurence Yvon, VP Regional Director France & UK, Wolters Kluwer CCH Tagetik.