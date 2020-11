Wolters Kluwer ajoute de l'agilité à la prise de décision financière en lançant CCH Tagetik SmartInsight

CCH Tagetik, membre de Wolters Kluwer Tax & Accounting et leader des solutions logicielles et des services d’information pour les professionnels de la finance, étoffe son offre avec le lancement de CCH Tagetik SmartInsight, et enrichit ainsi ses fonctionnalités de reporting et d'analytique avancés.



La nouvelle fonctionnalité full web intégrée sur la Plateforme de transformation financière de CCH Tagetik ne nécessite aucune installation complémentaire et est disponible pour l’ensemble des processus, notamment la clôture financière et la consolidation, la planification et l'analyse ainsi que le reporting réglementaire.



« Nous nous engageons à faire évoluer en permanence notre portefeuille, pour permettre aux entreprises de s'adapter à l’évolution des conditions du marché, a déclaré Ralf Gärtner, Senior Vice President and General Manager of Corporate Performance Solutions, Wolters Kluwer Tax & Accounting. Notre nouvel outil CCH Tagetik SmartInsight propose des insights pilotés par l’IA doublés d'une intelligence financière intégrée, qui contribuent à accélérer le processus décisionnel ».



Avec CCH Tagetik SmartInsight, les professionnels de la finance ont la possibilité de ventiler, découper et explorer de grands volumes de données en tirant parti d'un moteur de traitement ultrarapide pour répondre aux demandes d'information ou influer sur les orientations stratégiques. L'interface intuitive par glisser-déposer offre aux utilisateurs la possibilité d'examiner rapidement les écarts, de comparer des segments et d'effectuer des simulations en temps réel.