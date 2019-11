mediarithmics densifie son équipe de management avec la nomination de son VP Sales France

mediarithmics a confirmé en 2019 le succès commercial observé en France depuis 2016 et continue de convaincre les leaders des media, du retail, de la culture ou des loisirs qui cherchent à mieux utiliser et valoriser leurs Data dans le nouveau contexte RGPD.



“Nous avons doublé en un an le nombre de marques qui travaillent avec mediarithmics … mais le potentiel en France reste encore très fort, que ce soit sur des renouvellements de DMPs que sur l’équipement en CDP” précise Grégoire Fremiot, CRO de mediarithmics. L'arrivée de Jérémy va nous permettre d'accélérer notre croissance sur le marché français, ce qui me permettra de me concentrer sur notre développement à l’international, où nous mesurons déjà nos premiers succès.”



L’équipe mediarithmics, qui dépasse aujourd’hui les 55 personnes, continue de s'étoffer, notamment avec Jérémy qui va poursuivre dans les prochains mois les recrutements sur le pôle commercial France.



Jérémy Remus, VP Sales France

Jérémy possède près de 15 ans d’expérience dans la gestion des équipes et la croissance des ventes dans le domaine de la Martech. Il rejoint mediarithmics en provenance d’Oracle, où il était Sales Director Customer eXperience France et encadrait une équipe de 11 commerciaux en charge de la vente de tous les logiciels de Customer eXperience. Auparavant, il a passé 11 années chez Neolane en tant que Sales Manager avant de rejoindre les équipes Adobe et d’occuper le poste de Sales Director pendant 3 ans.



Chez mediarithmics, Jeremy a pour mission d'accélérer la croissance en augmentant le portefeuille client, développant le réseau de partenaires stratégiques et en portant la vision de mediarithmics sur la scène française par des prises de parole régulières, notamment lors des événements professionnels auxquels participe l’entreprise.



“Je suis enthousiaste à l’idée d’apporter mon expérience de vente et mon dynamisme à mediarithmics” ajoute Jeremy Remus. “En 15 ans dans la Martech, j’ai appris que le succès d’un éditeur de logiciel vient d’une combinaison entre une solution innovante qui répond à des cas d’usages concrets, une démarche commerciale basée sur la confiance et la création de valeur, et une équipe expérimentée, passionnée qui place le succès des clients au centre de la stratégie. C’est exactement ce que j’ai trouvé chez mediarithmics et je suis convaincu que notre Universal Data Marketing Platform est un élément clé du succès des stratégies de marketing digital dans tous les secteurs.”