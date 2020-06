mediarithmics lève 8 millions d’euros pour asseoir son leadership européen des infrastructures de data marketing post-cookie

Dans un marché du financement des startups ralenti par la crise sanitaire, mediarithmics annonce avoir conclu une levée de 8M€ auprès de ses investisseurs historiques (Jaïna Capital et Ventech) et de deux nouveaux fonds, Alliance Entreprendre et Adelie Capital.



Créée en 2013 par Stéphane Dugelay, mediarithmics propose une technologie Cloud ouverte et intégrée permettant de collecter l’ensemble des données online et offline de ses clients et prospects. Les entreprises utilisant mediarithmics peuvent ainsi collecter en un même endroit l’ensemble de leurs données, les analyser puis construire des campagnes marketing multicanales personnalisées et/ou monétiser des segments de profils à haute valeur.



Cette levée de fonds intervient dans un marché du Data Marketing en profonde mutation où les cartes ont été rebattues par les récentes évolutions juridiques et technologiques. Dans ce contexte de quête de transparence et de respect de la vie privée de l’internaute (RGPD...), la gestion dynamique des consentements proposée par mediarithmics lui permet de tirer son épingle du jeu.



Les évolutions technologiques en cours renforcent également la start-up française.



Pour Stéphane Dugelay, CEO et fondateur de la société : “J’ai pensé mediarithmics dès les premières lignes de code pour être un outil universel et durable. La conjoncture actuelle, et notamment la fin programmée du cookie tiers, confirme mon sentiment et ma vision : les acteurs du marché doivent s’appuyer sur une plateforme flexible, ouverte et capable de s’adapter simplement aux évolutions technologiques. Aujourd’hui, nous proposons toute une palette de fonctionnalités pour continuer à faire du marketing ciblé, respectueux des choix des consommateurs, sans ce traceur qui est amené à disparaître”.



Face notamment à des acteurs américains de poids, mediarithmics tire sa singularité de sa technologie de rupture : celle-ci est centrée sur une base de données graphe / multi-modèles capable de répondre à l’ensemble des cas d’usage marketing acquisition, CRM ou monétisation mais aussi adaptée à l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise, du responsable de campagne jusqu’au data scientist. Là où les directions marketing devaient historiquement s’appuyer sur des outils silotés souvent mono-usages, mediarithmics apporte avec son infrastructure la capacité à donner de la cohérence à l’ensemble et synchroniser intelligemment les différents outils et canaux marketing. L’ensemble des données sont collectées et interrogeables en temps réel pour, à l’instar d’un système nerveux, favoriser une communication personnalisée et instantanée avec ses prospects et ses clients sur l’ensemble des points de contact.



mediarithmics a construit sa croissance ces 3 dernières années avec des clients déjà très avancés dans leur gestion des données clients et qui opèrent, en France et à l'international, dans l’univers concurrentiel des GAFAs: Cdiscount et relevanC, Alliance Gravity, Fnac-Darty, Alliance Valiuz, Channel 4 (UK), France Télévisions, Webedia, La Presse (Canada) … . La levée de fonds permettra à mediarithmics d’accélérer la commercialisation de sa solution à l'international.



Pour Grégoire Fremiot, Chief Revenue Officer de mediarithmics : “Nos réussites en France sont clairement exportables dans les autres pays européens et nord-américains où les dynamiques marché sont les mêmes. Nos premiers efforts pour vendre à l’étranger ont été payants et nous allons désormais pouvoir accélérer ce développement commercial. Notre objectif est de passer d’une position de leader local à celle de leader international.” En parallèle, une stratégie de partenariats avec les sociétés de conseil & agences devrait permettre à mediarithmics d’aller cibler plus largement les entreprises B2C de taille et maturité variable pour élargir son portefeuille clients.



“Notre forte traction commerciale et notre stratégie nous ont permis de convaincre 4 fonds Venture, Adélie Capital et Alliance Entreprendre, nouveaux entrants, et Jaina capital et Ventech, déjà au capital, de nous soutenir pour accélérer notre croissance. Leur investissement nous permet de poursuivre notre développement à l’international. ” conclut Stéphane Dugelay.



La société de 60 personnes continue à recruter dans ses deux bureaux de Paris et Londres avec plus de 20 postes ouverts d’ici la fin de l’année.