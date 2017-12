Sirdata et mediarithmics annoncent la connexion de leurs technologies pour renforcer la connaissance des données utilisateurs de leurs clients

En annonçant cette intégration technologique, les deux acteurs français - en forte croissance sur le marché d’avenir du Data Marketing - apportent une réponse complète aux enjeux des professionnels du marketing : Disposer d’un volume de données toujours plus qualitatif et favoriser une connaissance 360°. Les segments d’audience de Sirdata, spécifiques, diversifiés et récents (socio-démographiques, intérêts, moments de vie, intentions d’achat…) associés à la DMP multi-critères et en temps réel de mediarithmics, permettent d’accompagner efficacement les directions marketing dans l’identification de segments de profils à haute valeur. Cela renforce la mise en place de campagnes personnalisées ainsi que l’optimisation des enchères, directement depuis la plateforme mediarithmics via sa DCO et ses modules DSP.



En intégrant de la donnée 3rd party à leurs données 1st party, les marques et leurs partenaires maîtrisent davantage le niveau de pression marketing et peuvent ainsi optimiser leurs investissements sur l’ensemble des canaux online, qu’il s’agisse d’un objectif d’acquisition ou de fidélisation. Sirdata et mediarithmics ont à ce titre collaboré à plusieurs reprises : les clients de mediarithmics ont récemment bénéficié de ce partenariat en utilisant, dans le cadre de campagnes digitales, les segments d’audience comportementaux et intentionnistes de Sirdata comme par exemple :



- intentionnistes voyageurs, étudiants en recherche de voyage pour une plateforme collaborative ;

- intentionnistes en investissement immobilier pour un acteur de l’immobilier ;

- détection des moments clés pour un e-commerçant spécialisé en puériculture.



Pour Benoit Oberlé, CEO et fondateur : « Nous sommes ravis de travailler avec mediarithmics et d’accompagner leurs clients dans l’optimisation de leur connaissance prospects et consommateurs. Notre technologie détecte les centres d’intérêts et intentions d’achats via les comportements de navigation des internautes et permet aux marques et à leurs agences d’optimiser leur ciblage, que ce soit en programmatique ou pilotées depuis leur DMP ou leur CRM dans le cadre d’opérations marketing. Cet accord technologique permet d’utiliser nos segments au sein d’une des plateformes européennes référentes du Data Marketing. »



Pour Grégoire Fremiot, VP Sales & Marketing de mediarithmics : « Ce partenariat avec Sirdata permet à mediarithmics d’enrichir son réseau de partenaires pour répondre efficacement à ses prospects et clients et ce, à chaque étape de la chaîne de valeur du Data Marketing. En apportant de la donnée 3rd Party qualifiée, Sirdata accompagne certains de nos clients dans le ciblage efficace de populations d’intentionnistes. Les premiers résultats nous le confirment d’ailleurs depuis cet été. Nous sommes donc ravis de compter Sirdata parmi nos partenaires privilégiés. »