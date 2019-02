Axionable et médiarithmics nouent un partenariat pour optimiser les campagnes de marketing prédictif

Les experts d’Axionable en machine learning et NLP (Natural Language Processing) vont concevoir des algorithmes directement sur la plateforme mediarithmics afin de fournir des modèles prédictifs sur des segments marketing précis (centre d’intérêt, intention d’achat, profil sociodémographique…).



En conformité avec les règles de protection des données personnelles, cette synergie permet de répondre aux besoins de personnalisation et de segmentation toujours plus précis que cherchent à atteindre les éditeurs média et annonceurs dans le cadre de leurs campagnes ciblées. Ils s’affranchissent également des coûts et des risques liés à l'achat de données 3rd party pour enrichir leur segmentation.



Totalement intégrés à la plateforme, les utilisateurs de médiarithmics (annonceurs, régies et éditeurs) accèdent directement à leurs segments prédictifs personnalisés. Ils bénéficient alors de la puissance des algorithmes d’Axionable conjugée à la robustesse de la plateforme modulable de médiarithmics.