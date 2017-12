42 solutions de BI décryptées par le BARC : DigDash se démarque

Réalisée auprès de 3 066 entreprises utilisatrices de solutions BI en 2017, l’étude BI Survey compare 42 solutions de Business Intelligence sur 29 indicateurs de performance tels que “Innovation”, “Flexibilité”, “Compétitivité”. Cette année, DigDash est particulièrement plébiscité par ses utilisateurs.



DigDash, 1er en “durée de projet” : moins de 3 mois de délais d’implémentation



Selon les utilisateurs, leur projet de BI est déployé par DigDash en environ 2 mois et demi. Cette réactivité place l’entreprise au top du classement “Durée du projet”. Grâce à la facilité d’utilisation et de paramètrage de sa solution, DigDash s’est naturellement imposé comme un éditeur leader. Ces qualités étant renforcées par son expertise BI dans le cloud et sa flexibilité.



DigDash, médaille d’or de la “compétitivité”



L’entreprise se classe également dans le top du classement en terme de compétitivité. DigDash se classe même en première position parmi tous les distributeurs de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).



Digdash, fortement recommandée par ses utilisateurs



L’entreprise se classe également dans le haut du classement des recommandations. Rapidité, fiabilité et intuitivité de la solution sont autant de raisons qui poussent ses utilisateurs à recommander DigDash à d’autres entreprises. La facilité d’utilisation reste le gros point fort de la solution, pensée pour optimiser l’expérience client et faciliter l’interactivité avec les utilisateurs finaux. Ses utilisateurs sont particulièrement attirés par la disponibilité du service support, sa réactivité, ainsi que sa connaissance du marché local.



Eric Gavoty, VP Sales & Marketing au sein de Digdash :



« Les clients sont notre priorité, et leur satisfaction est notre préoccupation majeure. Nous sommes ravis de constater que l’enquête The BI Survey salue ces efforts. La confiance de nos clients nous honore et nous motive à viser toujours plus haut. Nous nous engageons à leur assurer une qualité de services et une réactivité. Au-delà du produit et de ses fonctionnalités très larges, cette démarche nous différencie bien souvent. »