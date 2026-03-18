Actualités : gouvernance, analyse de données, Business Intelligence, Data Science, Big Data


+45 % de fuites de données : un changement d’échelle en 2025


Rédigé par Communiqué du Forum Incyber le 30 Mars 2026

Avec 8 613 violations recensées en un an, le Baromètre 2026 du Forum INCYBER, réalisé grâce aux données de la CNIL, révèle une industrialisation de la cybercriminalité et l’émergence d’un risque systémique pour les organisations comme pour les citoyens.



Le rapport dresse le bilan d’une année 2025 marquée par une banalisation des fuites et une menace qui devient structurelle. Il met en lumière l’évolution des cyberattaques vers des actions ciblées et coordonnées, affectant toujours plus de personnes. Le nombre d’individus potentiellement exposés à ces fuites a ainsi bondi de 8 à 12 millions.

Une explosion des fuites, désormais majoritairement malveillantes 

Entre septembre 2024 et septembre 2025, 8 613 violations de données ont été notifiées à la CNIL, soit une hausse de 45 % en un an, soit l’équivalent de 24 fuites par jour ou d’une par heure. Ces incidents sont majoritairement d’origine intentionnelle, en progression de plus de 60 %, portés par la généralisation du phishing, le vol d’identifiants et les attaques externes.

Le ciblage des acteurs à fort effet de levier 

Les cybercriminels privilégient dorénavant des cibles stratégiques telles que des prestataires mutualisés, des éditeurs SaaS ou des plateformes centralisées. Parmi les secteurs sous pression : le secteur finance et assurance, la santé et l’action sociale, les activités scientifiques et techniques. Une seule compromission peut exposer les données de multiples clients, transformant un incident isolé en crise systémique touchant des millions d’individus.

L’exposition critique des données « immuables » 

Le rapport alerte sur la fuite massive de données sensibles impossibles à modifier, comme les données biométriques, génétiques ou les numéros de Sécurité sociale. Leur compromission expose les victimes à des risques d’usurpation d’identité et de fraude.

Des leviers d’action encore sous-exploités 

Les attaques exploitent avant tout des failles organisationnelles récurrentes. Pour faire face à cette menace, trois priorités se dégagent :

La minimisation des données : collecter et conserver moins pour réduire l’exposition.

Le renforcement de la gestion des identités (IAM) : généraliser l’authentification multifacteur (MFA) et limiter les accès.

Le test régulier des sauvegardes : garantir leur intégrité et leur capacité de restauration effective.

Guillaume Tissier, Directeur Général du Forum INCYBER, souligne : “Ces fuites massives alimentent une véritable économie du cybercrime et de l’arnaque en tout genre, qu’il s’agisse du faux conseiller bancaire ou du faux virement. Mais elles ont aussi un effet plus stratégique en sapant la confiance dans l’économie numérique et en déstabilisant les sociétés civiles. Montrer qu’un État ou un grand service ne protège plus ses citoyens, c’est déjà gagner la bataille de l’opinion”.




Nouveau commentaire :
Twitter

Vous pouvez commenter ou apporter un complément d’information à tous les articles de ce site. Les commentaires sont libres et ouverts à tous. Néanmoins, nous nous réservons le droit de supprimer, sans explication ni préavis, tout commentaire qui ne serait pas conforme à nos règles internes de fonctionnement, c'est-à-dire tout commentaire diffamatoire ou sans rapport avec le sujet de l’article. Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article. Si vous souhaitez poser une question au rédacteur d'un article, contactez-le directement, n'utilisez pas les commentaires.
Twitter
Rss
LinkedIn
Facebook
Apple Podcast
 
Toute reproduction interdite.
Copyright © Decideo Europe SL

Contact
     
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées sur ce site, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.  