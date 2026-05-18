Marionnaud sélectionne Equadis pour acquérir l’ensemble des données produit de ses partenaires et vise 100% de qualité de données produit

En choisissant Equadis pour acquérir et centraliser ses données produit, Marionnaud franchit une étape décisive dans sa stratégie omnicanale européenne. Détenue par AS Watson Group, premier distributeur mondial de produits de santé et beauté, l'enseigne compte plus de 700 boutiques à travers le continent. Elle confie à la plateforme suisse la gestion automatisée via GDSN[1] de près de 300 fournisseurs internationaux, sur quatre marchés : la France, la Suisse, l'Italie et l'Autriche.



La beauté, terrain d'exigence pour la donnée produit



Le secteur de la beauté est l'un des plus exigeants en matière de gestion de la donnée produit. Chaque référence mobilise des centaines d'attributs : composition, réglementation, visuels, messages marketing et traductions, qui doivent circuler avec précision entre les fournisseurs et les canaux de distribution, en magasin comme en ligne. Les chiffres en attestent :



Les volumes de données nécessaires à la commercialisation des produits augmentent de plus de 15 % par an (Accenture Make-The-Leap, 2022) ;

Une donnée manquante ou erronée se traduit directement par une conversion manquée, un retour produit ou une rupture de confiance avec le consommateur.

Les défis liés à la multiplication des données, la pression réglementaire croissante et les attentes toujours plus élevées des consommateurs conduisent les acteurs du secteur à attester pleinement l’impact direct de la qualité de la donnée produit sur les ventes. Elle s’impose désormais comme un levier stratégique pour soutenir la performance commerciale, accélérer la mise sur le marché des nouveaux produits et alléger la charge opérationnelle des équipes.



Précurseur dans l’adoption de la GDSN il y a plus de 8 ans, Marionnaud France a été la première enseigne de distribution sélective à déployer ce standard afin de structurer et fiabiliser ses échanges de données produit. Fort de cette expérience, le groupe poursuit aujourd’hui sa stratégie de digitalisation à l’échelle européenne en déployant la dématérialisation auprès de l’ensemble de ses fournisseurs.



C'est dans ce contexte que Marionnaud a choisi de s'appuyer sur la solution PDS (Product Data Syndication) et de gestion des données produit d'Equadis. Concrètement, la plateforme prend en charge :



L’onboarding de l’ensemble des fournisseurs, quelle que soit leur taille, en adaptant les solutions d’acquisition à leur maturité digitale ;

La collecte, la centralisation et l’automatisation des flux de données en provenance de près de 300 fournisseurs internationaux ;

La normalisation des informations selon les standards GDSN et formats matriciels ;

Et la redistribution homogène, qualitative et conforme sur l'ensemble des canaux de l'enseigne, en magasin comme en ligne, sur quatre marchés européens.





Le déploiement débutera par la Suisse, avant de s’étendre à l’Italie et à l’Autriche au second semestre 2026, puis à la France dès janvier 2027.



Cette approche permet à Marionnaud de garantir une donnée produit fiable, harmonisée et conforme à ses exigences, centralisée au sein d’une plateforme unique, tout en générant des gains de productivité significatifs pour les équipes. Une information produit plus complète et plus cohérente améliore directement l’expérience client en boutique comme en ligne, et agit comme un levier sur l’acte d’achat.



Accélération sur le marché cosmétique européen : une création de valeur à 360°



Ce choix confirme le leadership reconnu d’Equadis sur le marché des données produit et des flux GDSN dans le secteur Cosmétique et Beauté, et témoigne de la confiance croissante des distributeurs, portée par une base clients déjà solidement établie dans cette industrie.



« Marionnaud mène une transformation omnicanale ambitieuse à l'échelle européenne, et nous déployons à ses côtés un accompagnement solide et structuré pour en garantir le succès. Gérer la donnée produit de près de 300 fournisseurs sur quatre marchés simultanément, c'est exactement le type de défi pour lequel nous avons conçu notre solution : absorber la complexité en amont afin de permettre à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier et tenir leurs promesses, auprès de leurs fournisseurs comme de leurs clients finaux. », souligne Pascal Laik, CEO d’Equadis.



Emilio Leon, CEO du Groupe Marionnaud conclut : « La transformation de notre modèle repose aujourd’hui sur notre capacité à fiabiliser et dématérialiser la donnée produit. Précurseurs dans l’adoption de la GDSN au sein de la distribution sélective, nous poursuivons cette ambition en renforçant la digitalisation de nos échanges de données à l’échelle européenne. S’appuyer sur un partenaire expert comme Equadis nous permet d’accélérer cette dynamique, en garantissant une gestion centralisée et homogène de l’information, indispensable pour soutenir notre croissance et nos ambitions sur le marché cosmétique européen. »



Dans un secteur où la multiplication des canaux de vente (boutiques physiques, e-commerce, marketplaces, réseaux sociaux) a augmenté la complexité de la gestion des données produit, les grands distributeurs beauté cherchent à consolider leur infrastructure data autour de partenaires capables d'opérer à l'échelle internationale.



Pour Equadis, dont la beauté et la parapharmacie constituent le secteur stratégique prioritaire, ce partenariat avec Marionnaud illustre une dynamique de fond : celle d'une plateforme qui s'impose progressivement comme l'interlocuteur de référence des enseignes de parfumerie sélective en Europe, côté distributeurs comme côté fabricants.