Veeam renforce la confiance dans les données avec la nouvelle version de la Veeam Data Platform, présentée en avant-première au VeeamON (New York)

Veeam® Software, l’entreprise de confiance pour les données et l’IA, annonce, à l’occasion du VeeamON 2026 de New York City, un aperçu exclusif de ses dernières innovations de plateforme : la Veeam Data Platform v13.1 et le DataAI™ Resilience Module, intégré à la Veeam DataAI™ Command Platform. La Veeam Data Platform v13.1 fait évoluer la modernisation et la résilience des données grâce à une protection portable compatible avec un plus grand nombre d’hyperviseurs, à une restauration des identités plus robuste, à des mesures de sécurité améliorées, et à l’intégration de fonctionnalités supplémentaires qui seront dévoilées à l’approche de la disponibilité générale de la plateforme. Cela vient compléter l’offre de Veeam destinée aux sites hautement isolés (dark sites) et aux environnements souverains, avec une solution SaaS hybride qui étend les environnements Veeam Data Platform sur site au cloud via la Veeam DataAI Command Platform pour assurer la protection et la restauration des données.



Alors que les entreprises accélèrent leur adoption de l’IA agentique, les outils existants de résilience et de sécurité des données fonctionnent encore souvent en silos, créant des lacunes en matière de visibilité, de gouvernance et de capacité de récupération. La vision de Veeam pour une résilience des données unifiée rassemble toutes les charges de travail et tous les emplacements sur une seule et même plateforme afin de résoudre ce problème à grande échelle. La Veeam Data Platform v13.1 et le DataAI Resilience Module de la Veeam DataAI Command Platform ont été conçus pour aider les organisations à protéger, gouverner et restaurer leurs données en toute confiance dans des environnements hybrides et multicloud, tout en industrialisant l’IA à grande échelle en toute sécurité.



« Dans un monde marqué par des attaques de ransomwares persistantes, une transformation rapide des infrastructures et une accélération de l’innovation en IA, garantir la résilience de vos données n’a jamais été aussi difficile », explique Rehan Jalil, President, Products and Technology de Veeam. « De la sécurité à la gouvernance, en passant par les opérations, les outils cloisonnés de gestion des données réduisent la visibilité, augmentent la complexité opérationnelle et créent des angles morts. Grâce à la Veeam Data Platform v13.1 et au DataAI Resilience Module de la DataAI Command Platform, nous rendons les opérations de résilience plus efficaces et plus intelligentes afin d’aider les organisations à se remettre rapidement et sans encombre de tout incident, et de disposer de données de confiance prêtes pour un avenir porté par l’IA. »



Veeam partage un premier aperçu exclusif de la Veeam Data Platform v13.1. Cette version inclut plus de 70 nouveautés qui renforcent la résilience des données grâce à une sécurité approfondie, une détection intégrée des logiciels malveillants et une restauration plus rapide sur l’ensemble de la plateforme.



Parmi les innovations annoncées :



Modernisation et transformation avec portabilité sur un nombre illimité d’hyperviseurs : quelle que soit la direction que prend votre modernisation, Veeam vous accompagne sans exiger de migration complexe vers une nouvelle plateforme (focus sur OpenShift Virtualization).

Résilience des identités : restauration des forêts Active Directory

Améliorations en cybersécurité, renforcement de l’écosystème de sécurité, cryptographie post-quantique

Résilience plus intelligente et plus économique : archivage NAS, rétention à long terme et à moindre coût, baisse des tarifs de stockage

Détection étendue des menaces : analyse des systèmes (AWS, Azure, NAS, M365), restauration plus rapide des forêts Active Directory, prise en charge du chiffrement FIPS hybride et du chiffrement post-quantique



Le DataAI Resilience Module constitue la première étape vers une expérience unifiée sur l’ensemble des offres Veeam. À terme, cette évolution permettra aux clients Veeam d’accéder rapidement à des capacités d’IA et agentiques sur la DataAI Command Platform, alimentée par le DataAI Command Graph, pour accélérer leurs opérations.



Principales caractéristiques :



Console unique : visibilité centralisée sur la résilience des données, la posture, la santé opérationnelle et la disponibilité

Recherche et inventaire globaux – tout protéger, tout restaurer, instantanément : évaluez rapidement le niveau de protection d’une charge de travail donnée et passez à l’action – restauration des fichiers, reprise complète du site, ou environnement isolé (clean room)

Complexité opérationnelle réduite : simplification des workflows pour les opérations Day 2 (gestion et supervision continues)

Réduction du risque d’erreurs de configuration : configuration en continue plus cohérente

Agents d’IA intégrés : utilisez des commandes en langage naturel pour l’analyse des journaux en temps réel, la gestion automatisée des tickets et la planification prédictive des capacités, afin de maintenir un environnement de sauvegarde toujours à jour.



Reconnue par plus de 550 000 clients dans le monde, la Veeam Data Platform aide les organisations à protéger et restaurer leurs données dans des environnements physiques, virtuels et cloud grâce à une résilience face aux ransomwares générée par l’IA. Avec le DataAI Resilience Module, ces fonctionnalités sont réunies dans une console unifiée qui réduit la prolifération des outils et simplifie la gestion de la résilience des données à grande échelle. Ensemble, la Veeam Data Platform v13.1 et le nouveau DataAI Resilience Module de la Veeam DataAI Command Platform permettront de simplifier les opérations des grandes entreprises multisites, d’accompagner les environnements multiéquipes et multirégions soumis à des exigences de conformité, et d’établir une base unifiée qui sera enrichie au fil du temps par des fonctionnalités d’IA, des capacités d’automatisation et des améliorations fondées sur les évaluations.



Disponibilité

La Veeam Data Platform v13.1 et le DataAI Resilience Module seront disponibles au début du troisième trimestre 2026 via le réseau mondial des partenaires, revendeurs et distributeurs Veeam agréés.