Starburst dévoile l’Enterprise Intelligence Platform à AI+Datanova, offrant aux entreprises une voie plus rapide vers une IA de confiance

À l’occasion de son événement annuel AI & Datanova, Starburst, leader des plateformes de données et d’intelligence artificielle d’entreprise, a annoncé la plateforme Starburst Enterprise Intelligence Platform, qui permet aux entreprises d’exécuter l’IA directement sur des données gouvernées dans des environnements distribués. Au centre de la plateforme se trouve AIDA, désormais disponible de manière générale, qui apporte une intelligence alimentée par l’IA directement dans les workflows, les applications et les agents utilisés quotidiennement par les métiers.



Starburst a également présenté de nouveaux AI-Ready Data Products, conçus pour fournir un contexte métier cohérent aux requêtes, modèles et agents IA. L’entreprise a par ailleurs dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont Icehouse Ingest et Icehouse LakeOps pour les opérations Apache Iceberg, ainsi que des déploiements Bring Your Own Cloud (BYOC) permettant une gestion de l’infrastructure directement par les clients.



Selon une étude Mavvrik de 2025, 84 % des entreprises estiment que les coûts de l’IA réduisent leurs marges de plus de 6 %, principalement en raison de données fragmentées entre clouds, data lakes, applications SaaS et systèmes métiers. Cette dispersion augmente les coûts, complique la gouvernance et freine le passage à l’échelle des projets d’IA.



La réponse de Starburst consiste à rapprocher l’IA des données, et non l’inverse. La Starburst Enterprise Intelligence Platform offre aux entreprises une plateforme unique pour exécuter l’IA directement sur des données distribuées, sur place, sans les déplacer ni changer de plateforme, tout en fournissant un contexte métier cohérent aux requêtes, aux modèles et aux agents, quel que soit l’endroit où les données sont stockées ou traitées, à travers les clouds, les catalogues et les systèmes d’entreprise.







L’intelligence là où le travail se fait : AIDA



AIDA de Starburst est désormais disponible de manière générale. Conçue pour les dirigeants et les utilisateurs métiers qui ne peuvent pas se permettre d’attendre les tableaux de bord ou les équipes data, AIDA fonctionne directement dans les workflows, les applications et les agents où ils travaillent. Contrairement aux outils d’IA qui reposent sur des données centralisées ou dupliquées, AIDA travaille à travers les données distribuées de l’entreprise, en utilisant les AI-Ready Data Products de Starburst afin de fournir des définitions métier cohérentes et un contexte gouverné au moment de l’exécution, quel que soit l’endroit où résident les données.



AIDA aide les utilisateurs à passer de la question à l’action en générant des visualisations, en déclenchant des workflows, en ouvrant des tickets, en mettant à jour des enregistrements et en initiant des processus à travers les systèmes connectés, sans quitter les applications qu’ils utilisent. Grâce à la prise en charge du Model Context Protocol (MCP), AIDA peut également se connecter à des outils externes, à du contenu non structuré et à des systèmes tiers afin de fournir un contexte plus riche à travers les workflows d’entreprise.



« L’IA a dépassé l’architecture data », a déclaré Justin Borgman, cofondateur et CEO de Starburst. « La plupart des entreprises essaient de superposer l’IA à des données fragmentées et non gouvernées, et cela ne fonctionne pas. À AI+Datanova, nous montrons une voie différente. Avec l’Enterprise Intelligence Platform et AIDA, les organisations peuvent enfin opérationnaliser l’IA, en quelques semaines et non en quelques mois, au-dessus des données dont elles disposent déjà, sans les déplacer ni reconstruire leur stack. »



Construire les fondations d’une IA d’entreprise de confiance



Les systèmes d’IA produisent des réponses peu fiables lorsqu’ils interrogent des données sans comprendre ce qu’elles signifient. Starburst répond à ce problème grâce aux AI-Ready Data Products, qui combinent données gouvernées, métadonnées et définitions métier dans des actifs réutilisables et fiables pour l’analytics et l’IA, quel que soit l’endroit où résident les données.



Plutôt que d’obliger les organisations à reconstruire les définitions sémantiques à partir de zéro, Starburst a présenté en avant-première sa nouvelle approche query-in-place du contexte métier qui existe déjà à travers les catalogues, les outils BI et les pipelines de données. Les nouvelles capacités des AI-Ready Data Products incluent Data Products as Code, désormais en preview publique, et Automatic Metadata Enrichment, désormais disponible de manière générale.



Performance et résilience conçues pour l’analytics à l’échelle de l’IA



Portée par un moteur qui offre jusqu’à deux fois les performances de Trino open source, Starburst donne aux entreprises la vitesse dont elles ont besoin pour exécuter des workloads d’IA et d’analytics à grande échelle. Les nouvelles capacités de résilience de la Starburst Enterprise Platform (SEP) garantissent que les systèmes critiques d’IA et agentiques continuent de fonctionner sans interruption en cas de défaillances d’infrastructure.



Starburst présente également Managed Icehouse, une nouvelle capacité construite sur l’architecture ouverte d’Apache Iceberg et de Trino, déjà utilisée par Netflix, Apple, Shopify et Stripe, qui automatise l’ensemble du cycle de vie des tables Apache Iceberg à travers deux capacités principales :



Icehouse Ingest pour l’ingestion en streaming et par batch de fichiers

Icehouse LakeOps pour l’optimisation intelligente des tables, l’ajustement des requêtes et une observabilité complète de la santé des tables

Managed Icehouse offre aux entreprises une manière entièrement managée d’exploiter une infrastructure open lakehouse dans des environnements hybrides et multicloud.



Intégrer les services d'analyse gérés dans le cloud du client



Starburst a présenté un modèle de déploiement Bring Your Own Cloud (BYOC), désormais en preview, qui étend Starburst Galaxy aux environnements cloud des clients tout en préservant leur contrôle sur l’infrastructure, le réseau, la sécurité et la conformité.



Les clients conservent le calcul, le réseau et les données dans leurs propres comptes cloud tout en bénéficiant de l’expérience managée de Starburst, ce qui élimine le compromis entre simplicité opérationnelle et souveraineté de l’infrastructure.



Disponibilité



AIDA est désormais disponible sur Starburst Galaxy et Starburst Enterprise Platform. Les fonctionnalités BYOC gérées par Starburst sont actuellement en preview, tandis que les dernières améliorations de la plateforme sont déployées progressivement entre preview privée, preview publique et version LTS de mai 2026.