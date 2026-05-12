Un an après sa création, Myriade s'impose dans l'analytique IA des grandes entreprises

Fondée par Benjamin Derville, la start-up lilloise part d'un constat simple : toutes les entreprises veulent exploiter l'IA sur leurs données, la plupart n'y arrivent pas. En rendant la donnée fiable et accessible à chaque collaborateur sans préparation préalable, Myriade ambitionne de démocratiser l'analytique IA au sein des entreprises françaises.



Une traction client qui valide le modèle



En douze mois d'existence, Myriade a convaincu certaines des enseignes les plus exigeantes du retail et du e-commerce français : Jules, Promod ou encore Recommerce font aujourd'hui partie de ses clients. Ces groupes ont fait de Myriade leur assistant analytique quotidien, générant plus de 3 500 analyses par mois. Leurs équipes data récupèrent en moyenne 1 à 2 jours de travail par semaine et Myriade aide aussi les entreprises à optimiser et réduire le coût lié à l’infrastructure de données, avec des plans de réductions allant de 27 à 40% en moyenne. Une performance rendue possible par une approche radicalement différente : là où ses concurrents exigent des mois de préparation manuelle, Myriade se connecte directement aux entrepôts de données brutes des entreprises et génère en moins de 72 heures une couche d'intelligence documentée et fiable, sans rétention ni entraînement sur les données clients.



Vers une data accessible à tous les collaborateurs



Myriade prévoit de recruter deux à trois collaborateurs d'ici fin 2026 pour accélérer son développement sur le marché français. Dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus dépendantes de solutions américaines sur des sujets aussi sensibles que la donnée, la startup revendique une approche souveraine : la plateforme s'installe chez le client, la couche d'intelligence lui appartient entièrement et reste exportable à tout moment. Une conviction portée dès la création de Myriade et qui résonne aujourd'hui dans les décisions d'achat de ses clients.



“Un an après notre création, nous sommes particulièrement fiers de constater que Myriade répond à un véritable besoin métier. Cette première année confirme notre intuition initiale : les entreprises ont soif d'exploiter l'IA, mais elles butent sur la fiabilité de leurs données. En libérant enfin l’accès à une data saine et exploitable sans préparation préalable, nous permettons à chaque collaborateur de faire les bons choix basés sur une donnée enfin fiable afin d’accélérer considérablement les prises de décisions”, Benjamin Derville, fondateur de Myriade.