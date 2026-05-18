Snowflake renforce sa collaboration avec AWS avec un investissement de 6 milliards de dollars

Snowflake (NYSE : SNOW), le Data Cloud AI, annonce avoir signé un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS) afin d’accélérer l’adoption de l’IA agentique en entreprise et d’aider les clients communs à créer et déployer l’IA plus rapidement et de manière plus sécurisée. Dans le cadre de cette collaboration, Snowflake annonce prévoir d’investir 6 milliards de dollars dans les infrastructures AWS sur plusieurs années, son plus important à ce jour, reflétant l’accélération de la demande des entreprises pour les workloads d’IA et de données exécutés sur AWS.



Snowflake collabore avec AWS depuis sa création il y a onze ans. La majorité des clients de Snowflake s’exécutent aujourd’hui sur AWS. Ce dernier accord s’appuie sur cette dynamique avec des intégrations produit plus profondes autour de l’IA générative et de l’IA agentique, une mise sur le marché élargie via AWS Marketplace. Il inclut également des investissements communs dans les programmes de réussite client, les migrations de workloads et les solutions sectorielles stratégiques conçues pour aider les entreprises à passer de l’expérimentation de l’IA à des résultats à l’échelle de la production.



« L’IA a suscité un immense enthousiasme, mais pour les entreprises, le véritable défi et la véritable opportunité consistent à transformer l’intelligence en action », déclare Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake. « Nous entrons dans l’ère de l’entreprise agentique, où les systèmes d’IA ne se contentent pas de répondre aux questions, mais aident les organisations à raisonner sur des données de confiance, à coordonner les workflows et à générer de véritables résultats business. Avec AWS, nous facilitons pour les entreprises l’apport de l’IA directement aux données gouvernées, afin qu’elles puissent avancer plus rapidement, opérer avec davantage de clarté et créer un impact mesurable à grande échelle. »



« Les entreprises passent rapidement de l’expérimentation de l’IA à la mise au travail d’agents intelligents qui génèrent de véritables résultats business », déclare Matt Garman, CEO d’AWS. « Snowflake s’est construit sur AWS depuis le premier jour, et son engagement renforcé à s’exécuter sur Graviton offre les performances de classe mondiale, la flexibilité et les économies de coûts dont les clients ont besoin pour exécuter des workloads d’entreposage de données et d’IA à grande échelle. »



Rapprocher l’IA des données de l’entreprise



Cette collaboration repose sur une architecture technique qui apporte les modèles de fondation directement aux données d’entreprise gouvernées, éliminant la complexité et le risque liés au déplacement d’informations sensibles entre systèmes.



Snowflake Cortex AI permet aux clients de créer et déployer des applications d’IA pour le text-to-SQL, la synthèse, l’analyse de sentiment et l’extraction d’entités directement au sein de leur environnement Snowflake. Les entreprises adoptent rapidement ces capacités pour exécuter l’IA sur des données de confiance et gouvernées sans les déplacer hors de leur périmètre sécurisé. Snowflake utilise les processeurs AWS Graviton afin d’améliorer les performances et l’efficacité économique des traitements, ainsi que des instances Amazon EC2 accélérées par GPU pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA.



Accélérer l’adoption de l’IA avec AWS



Depuis son arrivée sur AWS Marketplace, Snowflake s’est imposé comme un moyen rapide pour les entreprises d’acquérir et de déployer des solutions liées à la donnée et à l’IA. La plateforme a dépassé les 7 milliards de dollars de ventes cumulées et plus de 2 milliards de dollars de ventes sur l’année 2025, soit plus du double par rapport à l’année précédente. Ce nouvel accord vise à prolonger cette dynamique en renforçant les initiatives communes pour aider encore davantage de clients à découvrir, acquérir et déployer des solutions d’IA et de données via AWS Marketplace grâce à des processus contractuels et d’approvisionnement simplifiés.



Snowflake poursuit également l’extension de sa présence mondiale sur AWS avec des déploiements finalisés ou en cours dans dix nouvelles régions, ainsi que sur AWS European Sovereign Cloud, afin d’aider les entreprises à répondre à leurs exigences de résidence des données et à rapprocher les capacités IA de leurs activités opérationnelles.



Des start-ups aux multinationales, des clients utilisent Snowflake sur AWS pour unifier leurs données, éliminer les silos et déployer des applications et des agents d'IA sur des données gérées, afin de générer un impact commercial mesurable.