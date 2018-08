60 % de croissance du chiffre d'affaires avec Emarsys : la success-story de Cosabella

Fondée en 1983 par Valeria et Ugo Campello, Cosabella (qui signifie "belle chose" en italien) est une entreprise familiale (deuxième génération) qui apporte l'artisanat italien aux États-Unis, produisant des vêtements intimes, de bain, de forme et de salon pour femmes élégantes. Dirigée par les enfants Silvia et Guido Campello, Cosabella s'est toujours concentrée sur l'intensification des relations avec ses clients dans un marché concurrentiel.



Avec un siège de design à Miami, un magasin phare à New York et un siège de production en Italie où les vêtements sont fabriqués, les produits Cosabella sont vendus dans des milliers de boutiques dans le monde entier, par l'intermédiaire de grands magasins comme Neiman Marcus et Nordstrom, et via des géants en ligne comme Amazon et Zappos. En incluant les ventes directes aux consommateurs, Cosabella.com expédie dans plus de 40 pays et opère en six langues.



“Si un ordinateur peut faire quelque chose qui peut faire gagner du temps à une équipe marketing, ce qui permet de concentrer plus d'énergie créative sur la stratégie et les choses qui passionnent l'équipe, alors chaque entreprise devrait vouloir le faire", Shanon Kogler, chef des communications, Cosabella



LES DÉFIS DE LA CROISSANCE EN LIGNE, ET DES MONTAGNES DE DONNÉES



Avant de s'associer à Emarsys, Cosabella s'appuyait fortement sur les efforts manuels de ses employés, mais même après avoir consacré beaucoup de temps et d'énergie au marketing par courriel, l'entreprise est restée stable. L'équipe de marketing avait accès à une abondance de données sur les clients à partir de ses campagnes de courriels, de ses boutiques et de son site Web, mais il y avait tout simplement trop d'information pour trier, analyser et convertir manuellement en idées réalisables.



À bien des égards, Cosabella volait à l'aveugle. L'équipe de marketing ne savait pas s'il leur manquait des occasions de répondre aux besoins et aux préférences des clients. Ils ne connaissaient pas non plus les types d'offres auxquels les consommateurs seraient les plus réceptifs.



De plus, son fournisseur de services de messagerie (ESP) impliquait des moteurs de recommandation maladroits et difficiles à utiliser, et laissait tout le travail de conception à l'équipe graphique et de commerce électronique de Cosabella.



Cosabella avait du mal à faire fonctionner sa technologie, perdant un temps précieux à cause de campagnes de marketing par email qui n'ont pas fonctionné. Il fallait trouver un moyen de traduire les données des clients en informations qui pourraient être partagées à l'échelle de l'entreprise et transformées en résultats.



POURQUOI EMARSYS ÉTAIT LE BON CHOIX



Cosabella cherchait activement une solution qui pourrait aller bien au-delà d'un ESP pour l'aider à améliorer ses efforts de marketing. De tous les programmes évalués, Emarsys possédait les capacités les plus avancées, offrant, entre autres, un tableau de bord intuitif des informations clients, des rapports et des graphiques qui pouvaient être immédiatement appliqués aux décisions stratégiques en matière de publicité, de vente et de merchandising.



Alors que de nombreuses plateformes de marketing peuvent recueillir des données, Emarsys a prouvé à Cosabella que ses mesures iraient bien au-delà de la mesure des KPI par email. Plus que toute autre plateforme évaluée, l'équipe de Cosabella a convenu que le Marketing Cloud B2C d'Emarsys serait le meilleur moyen d'exploiter les données clients de manière à renforcer les stratégies d'acquisition, de fidélisation et de reconquête de la clientèle de haut niveau.



DES SOLUTIONS B2C QUI ONT FONCTIONNÉ.... EXTRÊMEMENT RAPIDEMENT



Une fois que Cosabella s'est associé à Emarsys, les améliorations ont été évidentes tout de suite. Avant Emarsys, Cosabella avait perdu le contact avec sa base d'abonnés à la newsletter, tombant dans le piège de traiter tout le monde de la même façon et de manquer de véritables connexions personnalisées avec les clients.



Cependant, une fois que Cosabella a commencé à utiliser les tableaux d'impact d'Emarsys, il pourrait fournir aux responsables des ventes des informations faciles à digérer qu'ils pourraient immédiatement utiliser pour informer les représentants des acheteurs défectionnés et des clients très engagés, afin qu'ils puissent facilement prioriser les tâches et les objectifs mensuels.



Alors qu'auparavant, les données sur les ventes et le statut des clients étaient uniquement contenues dans des feuilles de calcul et des rapports encombrants, Cosabella peut désormais communiquer sans effort avec les clients.



L'impact du cycle de vie sur le chiffre d'affaires et la longévité globale, ce qui est particulièrement important pour son activité de boutique. L'utilisation du moteur de recommandation et de personnalisation intuitif d'Emarsys a permis à Cosabella de répondre plus rapidement aux opportunités d'offrir une expérience client exceptionnelle.



De plus, Emarsys a fait des suggestions inestimables pour améliorer les stratégies de Cosabella en matière de courrier électronique, ce qui permet à l'entreprise de mieux exploiter et développer les talents internes.



L'équipe d'Emarsys a offert des séances de formation perspicace et a passé du temps à écouter Cosabella et à aider à définir les objectifs et les processus nécessaires à la réussite. Par conséquent, au moment de la mise en œuvre, Cosabella a trouvé la transition incroyablement facile.



“Emarsys a ingéré pendant deux ans les données de nos clients et les a interprétées sous forme de graphiques et de tableaux faciles à comprendre. Donc, tout d'un coup, mon équipe de marketing et mon équipe de vente étaient plus intelligents. Nous avons été en mesure de prendre cette vision et de créer une communication de données significative et facile à comprendre avec le reste de l'entreprise".



Courtney Connell, directrice du marketing, Cosabella



“Nous sommes au début de ce qu'Emarsys fait pour Cosabella. Je pense que la première chose qu'il a fait n'est même pas ce qu'il est censé faire : Ça a ouvert l'esprit de l'entreprise.", Guido Campello, PDG et directeur créatif, Cosabella



LES RÉSULTATS SONT LÀ, ET ILS SONT FRAPPANTS.



Quelques mois seulement après l'implémentation du Marketing Cloud B2C d'Emarsys, Cosabella a obtenu des résultats significatifs, notamment :



Le temps passé à créer des bulletins d'information a diminué de plus de moitié, et l'esthétique générale des courriels a été considérablement améliorée.



100% DE CROISSANCE DE LA BASE DE DONNÉES D'EMAIL



Les abonnements au Newsletter ont augmenté de manière significative et les taux de désabonnement ont chuté, doublant ainsi la taille de la base de données.



DES RAPPORTS CLAIRS ET APPLICABLES



Les équipes marketing et commerciales de Cosabella disposent désormais d'une vision visuelle forte, ainsi que de KPI plus pertinents à appliquer tout au long du cycle de vie du client, ce qui améliore le chiffre d'affaires global et la fidélisation.



AVANTAGE COMPÉTITIF



Emarsys Smart Insight offre un avantage sur ses concurrents, y compris Victoria's Secret, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité des campagnes de courriels.



Depuis son lancement, Cosabella a obtenu un CTR de 6%, soit plus du double des niveaux d'avant Emarsys.



Cosabella affiche maintenant un rendement de 60 % supérieur à celui de l'année précédente en ce qui a trait aux revenus générés par courriel, un sommet historique pour l'entreprise.



PENSÉES FINALES



Emarsys a largement dépassé les attentes de Cosabella et a rapidement eu un impact positif significatif, non seulement sur la stratégie marketing globale de l'entreprise, mais aussi sur l'efficacité des ventes et les expériences créées par le service à la clientèle. Si vous souhaitez voir comment Emarsys pourrait changer l'approche marketing de votre entreprise, commencez par visiter le site emarsys.com pour en savoir plus.



"Nous gagnons déjà du temps en utilisant des programmes comme Emarsys pour faire des choses au quotidien, ce qui libère mon équipe.... Ils sont capables d'être plus créatifs.... En fin de compte, cela mène à une vie plus épanouissante pour les gens qui travaillent pour Cosabella, mais j'ai aussi l'impression que la passion pousse directement vers les consommateurs. Ils peuvent vraiment voir et se sentir bien en achetant notre marque.", Courtney Connell, directrice du marketing, Cosabella