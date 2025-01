AAA DATA & Sales Intelligence by Altares lancent 4AForReach : une solution display inédite pour booster la performance des entreprises dans le secteur de l’automobile grâce à la data

Une synergie gagnante



Après avoir lancé l’offre 4AForLeads permettant de générer des leads BtoB qualifiés, AAA Data et Altares D&B renforcent aujourd’hui leur collaboration dans le développement de solutions dédiées à la performance commerciale des entreprises.



Avec 4AForReach, ils réaffirment ainsi leur position de leaders dans la donnée augmentée et ouvrent la voie à une nouvelle manière de générer des opportunités business pour les acteurs de l’automobile à travers la publicité programmatique.



Cette alliance permet de proposer une offre média riche et ultra ciblée en combinant le meilleur de leurs expertises. En effet, 4AForReach c’est :



Un mix inédit de bases de données favorisant une segmentation optimale grâce à la combinaison des données intentionnistes de AAA Data et des data first party de Sales Intelligence (6 millions de décideurs opérationnels, 3,5 millions d’e-mails, 4,5 millions de cookies, 500 millions de clicks trackés/an) ;

Un achat média puissant opéré en temps réel par un trading desk expert en achat média et en optimisation de campagnes pour booster le trafic et la visibilité de ses clients.



4AForReach repose sur une approche inédite en combinant plusieurs avantages pour les clients :



La transformation de la data offline en data digitale qui assure une diffusion ciblée et efficace auprès des segments d’audience BtoB pertinents ;

Un process fluide et agile où chaque campagne est pilotée par une équipe projet dédiée qui assure le suivi opérationnel et l’optimisation des campagnes en fonction de KPI précis.



Ces deux acteurs disposent de toute l’expertise nécessaire afin de proposer aux constructeurs automobiles une offre qualitative et des bénéfices clients :



Acteur historique et de référence de la donnée augmentée, AAA DATA propose des services autour de la connaissance clients, de l’anticipation et du ciblage marketing ;

Spécialiste en conquête digitale BtoB, Sales Intelligence by Altares aide les entreprises à optimiser la croissance de leurs ventes par l’identification des bonnes cibles et leur activation avec des dispositifs digitaux intelligents.



“La force de notre partenariat avec Altares réside dans la complémentarité de nos savoir-faire. 4AForReach permet d’activer des campagnes média ultra-ciblées et de transformer chaque opportunité en un avantage concurrentiel”, précise Patricia Renaud, Directrice commerciale et marketing chez AAA DATA.



Une innovation qui transforme les données en levier de performance



“Dans un contexte où capter l’attention des décideurs est plus stratégique que jamais, cette solution offre une approche inédite et marque un tournant dans l’utilisation des données. Garantir la pertinence de campagnes marketing en apportant visibilité et trafic qualifié, c’est offrir aux clients une passerelle directe vers des résultats concrets et mesurables”, explique Lionel Bianco Chief Operating Officer Pôle Sales Intelligence by Altares.