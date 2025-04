Informatica présente ses nouvelles fonctionnalités d'intégration dans le Cloud et de gestion des données de référence alimentées par l'IA

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion des données d'entreprise dans le Cloud alimentée par l'IA, présente aujourd'hui ses dernières innovations en matière de gestion des données, conçues pour simplifier et améliorer l'accès aux données prêtes pour l'IA au niveau entreprise. Ces avancées, alimentées par le moteur IA d’Informatica CLAIRE et disponibles dans sa solution Intelligent Data Management Cloud (IDMC), contribuent à garantir la pertinence, la responsabilité et la robustesse des données, permettant ainsi aux entreprises de mener des initiatives IA avec plus de confiance et d'efficacité.



Informatica dispose d'un portefeuille de plus en plus large de technologies IA, notamment son moteur d’IA CLAIRE, qui applique des métadonnées pour piloter une automatisation intelligente ; CLAIRE Copilot, un assistant pour fournir des recommandations; et CLAIRE GPT, un modèle conversationnel pour fournir des réponses. Ces dernières capacités sont à même d'aider les entreprises à optimiser l'adoption de l'IA tout en atténuant les risques et en améliorant l'efficacité opérationnelle.



« Avec CLAIRE Copilot, nous avons pu exploiter le langage naturel pour décomposer des mappages complexes en une série d'étapes descriptives. Nous sommes impatients de voir ce que cela peut apporter à nos analystes et développeurs pour trouver ce dont ils ont besoin sans avoir à cliquer sur tous les composants, ce qui pourrait leur faire gagner plusieurs heures, voire plusieurs jours d'analyse », a déclaré Lee Rosenfeld, Architecte d'intégration ETL chez McGraw-Hill Education. « Les capacités d'Informatica, alimentées par l'IA, transforment la façon dont nous gérons et utilisons nos ressources de données, en permettant à nos équipes de travailler plus efficacement tout en respectant les normes de gouvernance. »



Les dernières mises à jour des produits d'Informatica alimentés par l'IA incluent :

CLAIRE Copilot pour l'intégration de données en avant-première : les utilisateurs peuvent générer des pipelines de données grâce au traitement du langage naturel (NLP), recevoir des recommandations d'exécution en fonction du contexte et automatiser la documentation, ce qui améliore l'efficacité et la transparence de l'ingestion, de la réplication et de l'intégration des données.

CLAIRE Copilot pour iPaaS en avant-première : les utilisateurs, dont les intégrateurs, peuvent créer des processus complexes d'intégration d'application à application en plusieurs étapes, générer des informations sur une seule application, automatiser les mappings entre objets et produire des résumés techniques et commerciaux par le biais d'une interface intuitive basée sur le langage naturel.

Traitement des données non structurées : l'analyse, la classification et les transformations intelligentes alimentées par l'IA permettent de libérer le potentiel des données non structurées grâce à de nouvelles capacités de découpage, d'intégration et d'analyse des fichiers PDF.

Recettes d’IA générative pour l'intégration d'applications : des modèles de processus d'intégration préconstruits accélèrent le développement d'applications basées sur l’intelligence artificielle générative réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et simplifiant le déploiement de solutions d'IA. Informatica en développe entre autres pour Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Databricks Mosaic AI, Google Cloud Vertex AI and Gemini, Salesforce Pega GenAI, ServiceNow Generative AI, Snowflake Cortex AI et Oracle Select AI.

Intégration de CLAIRE GPT pour la gestion des données de référence (MDM) : Informatica MDM SaaS s'intègre désormais à CLAIRE GPT, permettant une recherche basée sur le NLP et une exploration des métadonnées des entités métier et des attributs associés au sein des données de référence. Les descriptions de glossaires générées par CLAIRE réduisent les efforts manuels en générant automatiquement des descriptions de glossaires et des alias cohérents et complets, améliorant ainsi la compréhension des données au sein des équipes. De plus, le langage naturel alimenté par l’IA générative pour la Data Marketplace permet aux utilisateurs d'en explorer sans effort par le biais de requêtes conversationnelles, ce qui simplifie la découverte des données et améliore l'accessibilité.

« En intégrant les fonctionnalités CLAIRE AI dans Intelligent Data Management Cloud, nous donnons aux entreprises les moyens de gérer leurs données avec une efficacité inégalée », a déclaré Pratik Parekh, Senior Vice President et General Manager d'Informatica. « Ces nouvelles fonctionnalités stimulent la productivité des développeurs, permettent de nouveaux cas d'usage et démocratisent l'accès aux données, ce qui aide les entreprises à accélérer leurs initiatives et leur gouvernance en matière d'IA. Nous restons déterminés à aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de leurs ressources de données dans le paysage actuel axé sur l’IA. »



Disponibilité



Les fonctionnalités de CLAIRE Copilot sont disponibles en avant-première. Les autres fonctionnalités seront disponibles au niveau mondial d'ici avril 2025.