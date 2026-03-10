MongoDB for Startups s'élargit pour offrir aux fondateurs un démarrage plus rapide et plus intelligent dès le lancement

Le nouvelle extension offre aux entreprises en phase de démarrage un moyen plus rapide et plus fiable vers la montée en charge, en leur fournissant une infrastructure de données prête pour la production et une pile technologique intégrée, opérationnelle dès le premier jour. Cet élan explique pourquoi bon nombre d’entreprises qui façonnent la prochaine décennie choisissent aujourd'hui de s’appuyer sur MongoDB.



Avec pour partenaires fondateurs Temporal et Fireworks AI, MongoDB for Startups inaugure un écosystème pensé pour les entrepreneurs. Celui-ci va au-delà de simples avantages ponctuels afin d’aider les startups à éviter les choix d'infrastructure précoces susceptibles de les freiner sur le long terme. À l'ère de l'IA, les entrepreneurs font face à une complexité sans précédent dans le choix de leur infrastructure. Opter trop tôt pour la mauvaise pile technologique peut ensuite engendrer une dette technique liée à l'IA qui bloque l'innovation.



Grâce à un écosystème de partenaires soigneusement sélectionnés, le programme offre aux startups l’accès à une infrastructure conçue pour évoluer sans remaniements constants, en proposant une pile cohérente, prête pour la mise en production, via des crédits assortis, un onboarding coordonné, des contenus de formation et des événements communs autour de technologies complémentaires.



« Les startups qui se lancent à l'ère de l'IA ne peuvent pas se permettre de perdre leurs premières années à démêler des erreurs d'infrastructure. Elles ont besoin d'une base de données solide et d'une pile technologique qui soit opérationnelle dès le premier jour et qui évolue avec leur activité », déclare Suraj Patel, Vice-Président en charge des Ventures & du Développement Corporate chez MongoDB. « Alors que le marché mondial de l'IA devrait passer d'environ 376 milliards de dollars en 2026 à 2 480 milliards de dollars d'ici 2034¹, les fondateurs d’entreprises ne peuvent pas se permettre d'expérimenter avec des architectures fragiles et bricolées qui les ralentissent. »



« En unifiant les données opérationnelles avec une récupération d'information de pointe, MongoDB offre aux startups une base prête pour la production sur laquelle elles peuvent construire en toute confiance », ajoute Suraj Patel. « Aux côtés de partenaires comme Fireworks AI, qui fournit un accès fiable et évolutif aux modèles d'IA générative, et Temporal, qui permet aux développeurs de créer des agents capables d'exécuter des workflows complexes et de longue durée, MongoDB permet aux entrepreneurs d'éviter la dette d'infrastructure dès le début et de se concentrer sur la livraison de produits qui évoluent aussi vite que leur base d'utilisateurs. »



Une montée en charge simplifiée pour les fondateurs d’entreprises



Cette extension de MongoDB for Startups crée une expérience simple et optionnelle, conçue pour aider les fondateurs à se développer sans avoir à assembler et maintenir des technologies disparates. Les organisations éligibles au programme MongoDB for Startups pourront accéder à des offres de crédits assortis couvrant un ensemble sélectionné de technologies complémentaires, notamment Fireworks et Temporal.



« Fireworks offre une base pérenne qui permet aux clients de faire évoluer leurs modèles et leurs charges de travail sans avoir à reconstruire leur infrastructure IA au fil de leur croissance », explique Lin Qiao, PDG et co-fondatrice de Fireworks. « En rejoignant ce programme, nous nous assurons que les fondateurs qui choisissent MongoDB puissent accéder facilement à notre moteur d'inférence haute performance, créant ainsi un chemin fluide pour développer ensemble leurs ambitions en matière d'IA. »



« Temporal s'engage à accompagner les développeurs dans la création d’applications résilientes et évolutives, sans code générique superflu », commente Samar Abbas, PDG de Temporal. « Ce partenariat réciproque avec MongoDB nous permet de toucher une communauté de développeurs attachés à une base de données robuste. Nous nous réjouissons de bâtir un écosystème collaboratif qui simplifie la complexité pour les fondateurs, à mesure qu'ils repoussent les limites des systèmes distribués et de l'orchestration de workflows. »



Pour plus d'informations, inscrivez-vous au programme MongoDB for Startups ; les startups éligibles recevront des précisions sur ce programme de partenariat.



*La valorisation de 200 milliards de dollars est basée sur les données Pitchbook de décembre 2025 ¹Fortune Business Insights.