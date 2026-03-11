Une étude Riverbed révèle que les entreprises du secteur industriel ont doublé leurs investissements dans l'IA, mais que seulement 37 % d'entre elles sont pleinement préparées sa mise en œuvre

Riverbed, leader dans le domaine de l'AIOps pour l'observabilité, a annoncé aujourd'hui les résultats de son enquête mondiale ‘The Future of IT Operations in the AI Era’, dans le secteur industriel, révélant à la fois une forte dynamique et d'importantes lacunes en matière de préparation à l'adoption de l'IA. Alors que 87 % des dirigeants et des spécialistes techniques du secteur industriel déclarent que le retour sur investissement de leurs initiatives AIOps a répondu ou dépassé leurs attentes, seuls 37 % se disent pleinement prêts à mettre en œuvre l'IA à grande échelle. Avec 62 % des projets d'IA encore en phase pilote ou de développement, et 90 % des personnes interrogées s'accordant à dire que l'amélioration de la qualité des données est essentielle à la réussite de l'IA, les résultats mettent en évidence un secteur désireux de tirer parti de l'IA pour rationaliser ses opérations, réduire ses coûts et naviguer dans des chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus complexes, mais qui s'efforce encore de combler le fossé entre ses ambitions et la mise en œuvre à grande échelle de l'IA à l'échelle de l'entreprise.*



Alors que les entreprises du secteur manufacturier cherchent à progresser dans leur transition vers l'IA, plusieurs obstacles importants entravent son adoption à grande échelle. Si plus de la moitié (57 %) des entreprises industrielles se disent confiantes dans leurs projets d'IA et que la grande majorité s'accorde à dire que l'amélioration de la qualité des données est essentielle à leur réussite, les défis persistants en matière de qualité des données restent un obstacle majeur. Près de la moitié (47 %) ne sont pas convaincues que les données de leur entreprise soient suffisamment précises et complètes pour produire les résultats escomptés, et seules 34 % jugent leurs données excellentes en termes de pertinence et d'adéquation. Ces écarts mettent en évidence un décalage manifeste entre l'optimisme des dirigeants et les réalités techniques de la mise en œuvre.



« Le secteur industriel investit massivement dans l'IA pour transformer ses opérations informatiques, et les résultats de notre enquête montrent que près de neuf entreprises sur dix dans ce secteur (87 %) atteignent ou dépassent déjà les attentes en matière de ROI de leurs investissements dans l'AIOps », a déclaré Richard Tworek, Chief Technology Officer chez Riverbed. « Toutefois, beaucoup sont encore confrontées à des défis majeurs, notamment des lacunes en matière de préparation et de réactivité, ainsi que des problèmes de qualité des données qui entravent les progrès. En tant qu'entreprise axée sur les données, nous aidons nos clients du secteur manufacturier à combler ces lacunes grâce à une IA sûre, sécurisée et précise, fondée sur des données réelles de haute qualité. Nous fournissons des solutions pratiques basées sur l'IA qui permettent aux organisations de déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise. »



La consolidation des outils : une priorité informatique majeure pour les fabricants



Face à l'évolution des processus et à la variation des priorités, les fabricants ont recherché toute une gamme d'outils informatiques pour soutenir leurs objectifs en constante évolution. L'étude a révélé qu'en moyenne, les entreprises de ce secteur utilisent actuellement 13 outils d'observabilité provenant de neuf fournisseurs différents. En réponse, 95 % des fabricants consolident leurs outils afin de réduire leur prolifération, dans le but de réduire les coûts, de rationaliser les opérations et d'optimiser l'efficacité des opérations informatiques. Les fournisseurs auraient tout intérêt à continuer d'explorer les capacités de leurs outils car 91 % des entreprises manufacturières envisagent de nouveaux outils dans le cadre de leur consolidation. Les principales capacités et motivations que les dirigeants du secteur manufacturier prennent activement en compte lors de la consolidation des outils sont l'amélioration de l'intégration et de l'interopérabilité des outils (48 %), la réduction des frais généraux liés à la gestion des fournisseurs (47 %) et l'amélioration de la productivité informatique (46 %).



La communication unifiée a besoin d'être réformée

Alors que l'IA et le télétravail sont sur le point de transformer les entreprises manufacturières du monde entier, l'enquête a révélé un enthousiasme pour les outils de communication unifiée et leur intégration dans les opérations.



● L'étude a révélé que 42 % des employés utilisent des outils de communication unifiée tout au long de leur semaine de travail et 66 % des répondants du secteur manufacturier affirment que ces outils sont essentiels pour fonctionner efficacement au quotidien.



● Malgré leur adoption croissante, ces outils peuvent encore être considérablement améliorés. Moins de la moitié (45 %) des personnes interrogées sont satisfaites des performances des outils de communication unifiée, et 42 % des fabricants déclarent rencontrer des problèmes avec les appels vidéo, les plateformes de messagerie, etc.



● Les trois principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées avec les outils de communication unifiée sont la visibilité limitée (51 %), les appels interrompus (42 %) et les difficultés d'intégration avec d'autres systèmes d'entreprise (38 %).



Adoption d'OpenTelemetry dans le secteur manufacturier

Les dirigeants du secteur industriel interrogés ont également donné leur avis sur OpenTelemetry (OTel) et sa place au sein de leur organisation. L'étude a révélé que 44 % d'entre eux ont entièrement mis en œuvre OTel, tandis que 42 % l'ont adopté. Dans l'ensemble, 97 % s'accordent à dire que la corrélation interdomaines d'OpenTelemetry est essentielle à leur stratégie d'observabilité. La grande majorité (93 %) affirme qu'OTel constitue le fondement d'initiatives futures telles que l'automatisation basée sur l'IA, et 37 % indiquent qu'OTel est déjà obligatoire dans leur organisation, ce qui témoigne d'un intérêt considérable pour cette technologie.



Mouvement des données IA et performances réseau



Les données étant déjà identifiées comme un facteur clé de réussite dans la mise en œuvre des initiatives d'IA, 91 % des répondants du secteur de l’industrie ont cité le transfert et le partage des données comme étant importants pour la stratégie globale de leur organisation en matière d'IA, 31 % d'entre eux déclarant qu'ils sont essentiels et fondamentaux pour la conception et la mise en œuvre de l'IA. Afin de soutenir davantage les initiatives d'IA, 75 % des répondants du secteur manufacturier prévoient de mettre en place une stratégie de stockage des données d'IA d'ici 2028.



Les personnes interrogées ont également confirmé que les trois principaux facteurs à prendre en compte pour permettre à leur organisation de déplacer et de traiter efficacement les données étaient les suivants :



● Performances et capacités du réseau (96 %)



● Coût du transfert et du stockage des données (94 %)



● Proximité du modèle d'IA par rapport aux données et interopérabilité entre les environnements (93 % dans les deux cas)



De plus, alors que les entreprises manufacturières s'efforcent de rester compétitives, garantir une efficacité réseau supérieure et une sécurité des données robuste est une priorité absolue, puisque 79 % d'entre elles déclarent que les performances et la sécurité du réseau sont essentielles à leur stratégie d'IA.



* Remarque : sauf indication contraire, toutes les données et tous les pourcentages mentionnés dans le communiqué de presse sont des pourcentages calculés à partir des réponses à l'enquête mondiale Riverbed 2025 : The Future of IT Operations in the AI Era. Les personnes interrogées comprenaient des dirigeants d'entreprises, des responsables informatiques et des spécialistes techniques issus de sept pays et travaillant dans le secteur manufacturier.



Méthodologie :



L'enquête mondiale de Riverbed sur l'avenir des opérations informatiques à l'ère de l'IA a interrogé 1 200 décideurs commerciaux, responsables informatiques et spécialistes techniques dans sept pays et plusieurs secteurs, dont celui de la fabrication. L'étude a été menée par Coleman Parkes Research en juillet 2025.