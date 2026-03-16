UiPath renforce son alliance stratégique avec Deloitte pour lancer l'ERP agentique

Malgré des plateformes numériques, le travail autour des ERP reste souvent manuel. Les entreprises jonglent avec un patchwork de systèmes (feuilles de calcul, e-mails, portails) pour gérer les données et les exceptions. Il en résulte des cycles lents, des coûts élevés et un manque de contrôle, freinant significativement la compétitivité et l'agilité, notamment en France.



Une orchestration IA de confiance au service de l'efficacité



L'ERP agentique de Deloitte, optimisé par UiPath Agent Builder et Maestro™, orchestre les processus de bout en bout (Record to Report, Source to Pay, Lead to Cash, Data/Master Data). Il coordonne agents IA, robots, systèmes et humains pour fluidifier les opérations et diriger les exceptions vers les collaborateurs avec le bon contexte. Les bénéfices sont mesurables : productivité accrue, coûts d'exploitation réduits et opérations accélérées, avec un modèle de valeur traçable.



UiPath est ainsi intégré à l'architecture 'North Star' de Deloitte (IA-native, agnostique au modèle). Le UiPath AI Trust Layer assure une gouvernance et des contrôles par conception, garantissant une autonomie responsable et conforme aux exigences réglementaires européennes.



L'ERP agentique transforme la force de travail : agents et robots gèrent les tâches à volume, tandis que les humains conservent le contrôle stratégique des exceptions et décisions. L'objectif est de libérer le potentiel humain, le déchargeant des tâches répétitives pour qu'il se concentre sur l'innovation et la valeur ajoutée.



Transformer le travail : l'impact humain, la gouvernance et l'expansion stratégique



« Ensemble avec Deloitte, nous aidons les entreprises à adopter une approche ‘AI-first’ pour la modernisation de l'ERP. En combinant les agents d'IA autonomes avec la RPA, les organisations peuvent passer de l'automatisation assistée à une orchestration intelligente des flux de travail, libérant ainsi l'efficacité et la capacité stratégique », déclare Hitesh Ramani, Chief Accounting Officer et Deputy CFO d'UiPath. « Nous fournissons également un modèle évolutif pour étendre l'automatisation agentique à l'ensemble de l'entreprise, transformant la façon dont les utilisateurs professionnels interagissent avec l'ERP grâce à une collaboration transparente entre l'automatisation, les agents d'IA et l'intelligence humaine. »



« La promesse de la modernisation de l'ERP n'est pas nouvelle – mais la capacité de l'orchestrer l'est », ajoute Jerry Hoberman, SAP Offering Leader, Deloitte. « Avec l'ERP agentique, propulsé par UiPath, nos clients bénéficient d'une voie concrète pour créer une valeur tangible en déployant l'IA en toute sécurité : une intelligence agnostique aux modèles, une orchestration de bout en bout efficace et une gouvernance par conception qui transforme les projets pilotes d'IA en performances opérationnelles concrètes et fiables. »



L'alliance inclut également le soutien d'UiPath à un Centre d'IA et d'Innovation SAP de Deloitte en EMEA. Ce centre vise à intégrer l'IA dans les environnements SAP pour une adoption responsable, conforme, et à fort impact, particulièrement adaptée aux spécificités du marché européen et aux exigences des entreprises françaises.