AI Factory France : la France lauréate du programme européen EuroHPC

Des capacités de calcul publiques disponibles au service de l’excellence française et européenne



Le programme EuroHPC AI Factory vise à doter l’Europe d’une infrastructure de calcul de pointe, optimisée pour les besoins de l’intelligence artificielle. AI Factory France, porté par GENCI, en partenariat avec des acteurs académiques, des acteurs de l’innovation et des industriels de premier plan tels qu’INRIA, CNRS, CEA, CINES, CNRS, AMIAD, France Universités, Mission French Tech, Station-F, ou encore HubFranceIA, rejoindra ainsi un réseau européen stratégique.



La France mettra à disposition son savoir-faire et ses infrastructures de calcul, dont le supercalculateur Jean Zay, déjà au service de la recherche et de l’industrie depuis 2019, ainsi que le futur supercalculateur exascale Alice Recoque, prévu pour 2026. L’objectif est de développer un écosystème d’intelligence artificielle souverain, soutenant à la fois la recherche publique et les besoins industriels.



Une fédération de l’écosystème permettant une attractivité renforcée dans un contexte mouvant



Dans un environnement international de plus en plus concurrentiel, cette labellisation conforte l’attractivité française et européenne en matière d’intelligence artificielle. Le projet AI Factory France a pour ambition de fédérer un écosystème IA fort et décentralisé, impliquant des startups, des PME, des grands groupes, des organismes de recherche, des data centers, des universités, des écoles de commerce et d’ingénieurs.



La France démontre ainsi sa capacité à attirer des talents, des entreprises et des investissements stratégiques et leur offre un cadre leur permettant de travailler collectivement dans un environnement riche, structuré et dynamique.



Une panoplie de services afin d’adresser des cas d’usages concrets et stratégiques



AI Factory France offre au niveau européen des propositions concrètes au triple défi de l'IA calcul – données – compétences à travers un ensemble de services comprenant un accès personnalisé à : des capacités de calcul publics et privés souveraines, un riche ensemble d'espaces de données et de modèles d'IA, des experts HPC et IA, de la formation et des talents, des incubateurs de startups et des fonds de capital-risque.



En particulier, le projet va permettre de renforcer le centre d’expertise et de support technique français permettant d'aider les utilisateurs à accéder à ces différents services pour exploiter au mieux ces technologies complexes. Ce centre représente un atout unique en Europe et doit permettre d’appuyer l’ensemble des AI Factories dans le déploiement de leurs infrastructures et de leurs services.



Ces services devront bénéficier prioritairement à des applications dans des secteurs stratégiques pour notre souveraineté tels que santé, aéronautique, énergie, matériaux, robotique, agronomie/agriculture, défense et sécurité, éducation, mobilité et finance, et enfin humanités.



Avec cette initiative, la France confirme son ambition d’être à la pointe de la recherche et de l’innovation en intelligence artificielle, tout en renforçant son ancrage européen.



A ce sujet, Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a déclaré :



« La sélection du projet AI Factory France vient confirmer la richesse et la qualité de l’environnement de recherche et de formation françaises en intelligence artificielle.



Nos infrastructures de calcul de pointe Jean Zay, Adastra, et demain Alice Recoque, ainsi que le centre de support que nous avons bâti autour, permettent à nos étudiants et chercheurs de mener efficacement des projets complexes et ambitieux.



Ce nouvel appui européen va non seulement permettre d’accélérer les travaux en cours mais également permettre d’ouvrir notre environnement à davantage de projets européens. La France est prête à accueillir les chercheurs du monde entier désireux de construire des projets ambitieux, éthiques et souverains, dans un environnement d’excellence. »



Clara Chappaz, ministre déléguée à l’IA et au numérique a également déclaré :



« La France joue un rôle moteur pour le développement de l’intelligence artificielle en Europe. Le projet AI Factory France, par la diversité de ses services proposés, témoigne du dynamisme remarquable de notre écosystème en intelligence artificielle. En offrant aux acteurs privés et publics des services d’accès aux données, de la formation, du temps de calcul ou encore de l’aide au financement, ce projet exemplaire aide nos entreprises à innover et renforce notre souveraineté européenne. »