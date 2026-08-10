AWS rachète DuckLabs, la société néerlandaise à l’origine de DuckDB

Ce qui est racheté, et ce qui ne l’est pas



Amazon précise explicitement dans son communiqué que le projet open source DuckDB n’entre pas dans le périmètre de l’acquisition. La base de données reste distribuée gratuitement sous licence MIT et demeure placée sous la tutelle de la DuckDB Foundation, fondation à but non lucratif indépendante qui détient la propriété intellectuelle du projet. DuckLabs confirme que les autres briques open source de son écosystème (DuckLake et Quack notamment) conservent le même statut.



L’acquisition porte donc sur la société commerciale et sur ses équipes. À la clôture de l’opération, les effectifs de DuckLabs rejoindront AWS tout en restant basés à Amsterdam. Hannes Mühleisen et Mark Raasveldt, créateurs de DuckDB et cofondateurs de DuckLabs, continueront de diriger l’équipe et de piloter la direction technique du projet open source.



Un profil d’entreprise atypique



DuckLabs a été fondée il y a un peu plus de cinq ans pour offrir une structure pérenne à l’équipe de développement de DuckDB. Ses fondateurs indiquent avoir écarté les propositions de fonds de capital-risque au profit d’un modèle autofinancé, la société restant détenue par ses fondateurs et ses salariés et se finançant par des contrats de support et de développement de fonctionnalités prioritaires. L’entreprise compte aujourd’hui plus de trente collaborateurs à Amsterdam.



Le projet DuckDB est issu des travaux du Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), centre national néerlandais de recherche en mathématiques et informatique, dont DuckLabs constitue un essaimage. Selon les chiffres communiqués par DuckLabs, DuckDB dépasserait aujourd’hui le million de téléchargements quotidiens.



Une collaboration antérieure avec AWS



Amazon précise travailler avec DuckLabs depuis 2024. Les fondateurs de DuckLabs évoquent pour leur part une coopération rapprochée engagée début 2025, portant notamment sur la prise en charge des Amazon S3 Tables et d’Amazon SageMaker Lakehouse dans DuckDB. Andy Warfield, vice-président et distinguished engineer d’Amazon, fait quant à lui état d’environ deux années de travail commun avec les équipes de DuckLabs.



Dans le communiqué d’Amazon, ce dernier déclare que DuckDB est « largement utilisé et très apprécié » des clients de S3, et relie la décision d’acquisition à la communauté de développeurs constituée autour du projet. AWS déclare s’engager à soutenir sur le long terme le développement de DuckDB en open source, sous la tutelle de la fondation. Du côté de DuckLabs, les fondateurs justifient l’opération par les limites de leur modèle : ils indiquent avoir craint que la croissance de DuckDB ne finisse par dépasser leur capacité à la soutenir, et que le développement d’une organisation commerciale et de support de grande taille ne détourne l’équipe du travail technique.



Deux engagements annoncés sur la gouvernance



Deux évolutions sont annoncées concernant l’ouverture du projet. La DuckDB Foundation doit se doter d’un comité consultatif technique permettant à des membres de la communauté de contribuer aux orientations techniques. DuckLabs prévoit par ailleurs d’ouvrir la pile d’extensions de DuckDB, afin que des extensions signées par d’autres développeurs et organisations puissent y être exécutées.



Plusieurs prises de position ont été relayées dans le billet publié par DuckLabs. Peter Boncz, responsable du groupe Database Architectures au CWI d’Amsterdam et membre du conseil de la DuckDB Foundation, rappelle que la fondation, créée lors de l’essaimage de DuckLabs, conserve l’ensemble de la propriété intellectuelle de DuckDB en open source et continuera d’exercer ce rôle. Torsten Grust, professeur d’informatique à l’université de Tübingen, souligne l’importance pour la recherche et l’enseignement de pouvoir continuer à inspecter et modifier le noyau de DuckDB.

Deux dirigeants d’éditeurs du secteur se sont également exprimés : Jordan Tigani, PDG de MotherDuck, société dont l’offre repose sur DuckDB, et George Fraser, PDG et cofondateur de Fivetran, qui décrit Amazon comme un point d’ancrage acceptable pour le projet.

Contexte



L’opération s’inscrit dans un mouvement de fond du marché de l’analytique, marqué par le stockage des données dans des formats ouverts sur le stockage objet et leur interrogation directe, sans chargement préalable dans un entrepôt de données distinct. DuckDB, moteur analytique embarqué et léger, s’exécute au plus près des données, y compris celles hébergées dans le stockage cloud. Aucune information n’a été communiquée pour l’instant sur les modalités d’intégration technique de DuckLabs au sein du catalogue AWS. Amazon indique qu’elles seront annoncées après la clôture de la transaction et que rien ne change dans l’immédiat pour les utilisateurs de DuckDB.



