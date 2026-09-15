AWS et Salesforce étendent leur collaboration pour connecter les données CRM, les agents IA et le choix des modèles aux outils que les équipes utilisent au quotidien

Amazon Web Services (AWS) et Salesforce annoncent aujourd’hui l’extension de leur collaboration pour aider les entreprises à conclure des ventes, à résoudre les problèmes clients et à accélérer l’exécution de leurs projets grâce à l’IA.



À mesure que l'IA transforme ce que les entreprises construisent, ainsi que la façon et le lieu où leurs équipes travaillent, trois dynamiques structurent son adoption : la demande d'une IA capable d'agir sur les données CRM partout où les collaborateurs travaillent, et pas seulement au sein du CRM ; le défi de connecter des données cloisonnées entre environnements cloud sans nécessiter de migration de données ; et l'opportunité de tirer davantage de valeur des données en étendant les agents IA à de nouvelles modalités, comme la voix en temps réel et la collaboration en équipe.



Les annonces d’aujourd’hui apportent de nouvelles intégrations répondant à ces dynamiques et facilitent le travail des équipes entre les environnements AWS et Salesforce, au sein de leurs processus existants.



Le contexte métier Salesforce peut désormais s'afficher directement dans Amazon Quick. Les agents frontière d'AWS arrivent dans Slack. La fonctionnalité zero copy s'étend à davantage de services de données AWS. Les clients Agentforce accèdent au large choix de modèles frontière d'Amazon Bedrock. Et Agentforce Voice interagit en temps réel avec Amazon Connect Customer. Grâce à ces intégrations, une équipe commerciale pourra préparer un rendez-vous dans Amazon Quick avec des données CRM en direct, un agent du service client pourra orienter un dossier client de façon fluide entre Agentforce et Connect Customer, et une équipe opérationnelle pourra interroger des données réparties sur les deux environnements.



« Le contexte métier de Salesforce crée de la valeur partout où nos clients travaillent. Les données de confiance atteignent désormais les environnements que les équipes utilisent au quotidien, et notre collaboration avec AWS étend encore cette portée, avec la gouvernance intégrée à chaque étape. Plus ce contexte se diffuse largement, plus il gagne en valeur. C'est ce qui transforme l'IA : d'une fonctionnalité cantonnée à une seule application, elle devient la façon dont les entreprises accomplissent réellement leur travail. » - Nick Johnston, EVP, Global Partnerships, Salesforce.



« Les entreprises qui progressent le plus vite et qui créent une vraie différenciation avec l'IA sont celles qui s'appuient sur leurs propres données, avec les applications et l'infrastructure cloud en lesquelles elles ont déjà confiance. C'est pourquoi réduire la friction entre les environnements est si important. Ces nouvelles intégrations avec Salesforce donnent à nos clients un accès aux données sans migration, un choix de modèles au juste coût, et des agents IA là où leurs équipes travaillent déjà. Quand les entreprises peuvent réunir tout cela de façon fluide, l'IA devient réellement leur mode de fonctionnement et un levier de résultats business, et non plus un simple pilote. » - Rahul Pathak, VP, Data and AI GTM, AWS.



Des agents IA là où les collaborateurs travaillent déjà



Ces nouvelles intégrations placent les agents IA directement dans les environnements que les entreprises utilisent, réduisant les changements de contexte et les frictions qui peuvent freiner l'adoption ou limiter l'impact réel de l'IA sur l'activité. Plutôt que de multiplier les allers-retours entre systèmes, les équipes retrouvent l'IA là où le travail se fait déjà.



Accéder au contexte métier Salesforce dans Amazon Quick : les données, le contexte et les compétences métiers (skills) de Salesforce sont désormais nativement accessibles depuis Amazon Quick, sans intégration personnalisée. Les entreprises peuvent consulter directement dans Quick la santé du pipeline, les synthèses de comptes, les dossiers du service client et les analyses opérationnelles. Grâce au standard ouvert Model Context Protocol (MCP), l'architecture headless (sans interfaces) de Salesforce permet à Quick et à Salesforce d'interopérer nativement. Plutôt que de basculer entre Salesforce et une dizaine d'onglets de navigateur pour préparer un rendez-vous client, une équipe en charge d’un compte peut demander à Quick de rassembler en une seule synthèse le dernier statut de l'affaire, les dossiers de service ouverts et l'activité récente, avec l'intégralité du contexte Salesforce.

Intégrer les agents frontière d'AWS dans Slack : les agents frontière d'AWS peuvent désormais travailler directement dans Slack, à commencer par l'AWS DevOps Agent, avant l'arrivée prochaine de l'AWS Security Agent, de l'AWS FinOps Agent et des agents AWS Partner Central. Plutôt que de basculer vers une console distincte pour investiguer un incident ou vérifier une alerte de sécurité, une équipe peut désormais échanger avec un agent AWS directement dans le canal Slack où la conversation a déjà lieu. Ces agents disposent du contexte conversationnel complet : ils peuvent suivre ce dont l'équipe discute et répondre avec des informations pertinentes et exploitables.

Élargir le choix de modèles d'Agentforce grâce à Amazon Bedrock : Amazon Bedrock propose la plus large sélection de “modèles frontières” fondamentaux du marché, avec le niveau de sécurité, de performance et de gouvernance requis pour les environnements en production. Les clients Agentforce peuvent désormais accéder à l'ensemble de cette offre, ainsi qu'aux modèles d'Anthropic et de NVIDIA, au sein de leurs agents Salesforce et de leurs processus agentiques — les modèles d'OpenAI, déjà disponibles sur Amazon Bedrock, arriveront prochainement sur Agentforce. Les données clients sont protégées à chaque niveau : Amazon Bedrock applique une politique de rétention zéro (Zero Data Retention), garantissant qu'aucune donnée n'est stockée ni utilisée pour l'entraînement des modèles par un quelconque fournisseur, tandis que Salesforce Trust Layer ajoute un ancrage dynamique dans les données de l’entreprise (grounding) et une détection de la toxicité. Pour les secteurs réglementés, cela s'accompagne d'une conformité HIPAA, PCI, SOC 2 et ISO 42001, avec des pistes d'audit complètes intégrées.

« Chez DXC Technology, nous gérons des environnements d'entreprise complexes pour des clients de tous les grands secteurs d'activité, avec Salesforce comme système d'enregistrement central pour les ventes. Les fonctionnalités agentiques d'Amazon Quick font désormais partie intégrante du fonctionnement de nos équipes. Avec déjà plus d'une douzaine d'agents IA déployés, et en croissance constante, nos consultants et nos équipes de “Service Delivery” accèdent aux données clients. Ils font ainsi émerger des informations pertinentes et agissent sur les opportunités plus rapidement que jamais, sans quitter les outils qu'ils utilisent au quotidien. Nous voyons un potentiel considérable dans l'intégration entre Amazon Quick et Salesforce pour démultiplier la productivité, aussi bien en interne que pour les clients que nous accompagnons. » - Russell Jukes, Chief Digital & Information Officer, DXC



« Avoir accès, via Agentforce, au large éventail de modèles de fondation d'Amazon Bedrock nous donne la flexibilité de choisir le modèle le plus adapté à chaque cas d'usage, ce qui aide nos équipes à concevoir des agents IA plus performants et à offrir de meilleurs résultats à nos clients. » - Joshua Stern, Director, GTM Systems, Engine



« Une grande partie de notre travail d'ingénierie, et des échanges qui l'accompagnent, se déroule déjà dans Slack. Intégrer l'AWS DevOps Agent à ces conversations permet à mes équipes de repérer et résoudre plus rapidement les problèmes dans leurs environnements de développement, sans rompre leur rythme de travail. Cela nous permet d'avancer plus vite et, in fine, de mettre nos produits entre les mains de nos clients plus tôt. » - Muddassar Shaikh, Senior Vice President of Engineering, GoodRx.



« Nous sommes ravis de collaborer avec AWS et Salesforce pour contribuer à façonner cette expérience. La valeur que nous observons avec l'intégration de l'AWS DevOps Agent dans Slack ne se limite pas au déclenchement d'investigations : elle réside aussi dans la création d'un espace de travail partagé où les ingénieurs peuvent collectivement orienter, affiner et agir sur les résultats. Le fait de disposer de ces fonctionnalités au sein d'un environnement que nos équipes utilisent chaque jour peut transformer la manière dont les incidents sont compris et résolus. » - Giriraj Jain, VP of Engineering Services, Quicken Inc.



Accéder aux données d'entreprise sans migration ni duplication



La pertinence d’un agent IA dépend directement de la qualité, de la fiabilité et du contexte des données auxquelles il accède. Sans le contexte adéquat, un agent IA peut produire une réponse rapide, mais ne constitue pas une base suffisamment fiable pour éclairer une décision. Ces intégrations élargies étendent l'accès zero-copy aux données à travers Salesforce et AWS, permettant aux entreprises d'ancrer leurs agents dans des données réelles sans les migrer ni les dupliquer, et sans modifier les contrôles de sécurité et de gouvernance déjà en place dans l'un ou l'autre environnement.



Extension du zero copy de Salesforce Data 360 : la fonctionnalité “zero copy” s'étend désormais aux tables Apache Iceberg gérées par AWS Glue, aux tables Apache Iceberg adossées à S3, à Amazon Aurora, à Amazon RDS et à SageMaker Lakehouse. Ces capacités viennent compléter le support déjà existant pour Amazon Redshift et Amazon S3 avec connectivité privée. Les clients communs peuvent ainsi s'appuyer sur cet accès natif pour ancrer leurs agents IA dans les données de l'entreprise, tout en préservant la gouvernance et en évitant tout déplacement de données. Salesforce et AWS explorent également un partage sémantique bidirectionnel avec le AWS Glue Data Catalog, posant les bases d'expériences de données et ia encore plus connectées, pour des résultats ia plus précis et plus riches en contexte, sans le coût ni la complexité d'une migration de données.

Extension d'Informatica Headless pour Amazon Bedrock AgentCore et Amazon Quick : Informatica étend la disponibilité générale de ses serveurs MCP pour couvrir des cas d'usage critiques en entreprise. Ses fonctionnaliétés “headless” (sans interfaces) incluent désormais l'administration de la plateforme Informatica, la découverte et l'enrichissement de catalogues, les scores de qualité des données et la récupération de données de référence (master data). Ces intégrations MCP sont accessibles depuis Amazon Bedrock AgentCore et Amazon Quick, aidant les entreprises à déployer des agents IA ancrés dans des données propres, faciles à identifier, fiables et gouvernées.

Une orchestration vocale plus riche et en temps réel



Les appels clients et les échanges d'équipe sont souvent le lieu où se joue le travail à plus forte valeur ajoutée. Ces nouvelles intégrations apportent l'IA aux interactions vocales, avec un accès en temps réel aux données et au contexte, des agents interopérables entre environnements, et des moyens naturels de capturer et d'exploiter l'information.



Agentforce Voice avec Amazon Connect Customer : Salesforce et AWS introduisent une nouvelle approche pour une communication sécurisée entre agents IA à travers les plateformes vocales. Grâce à la prise en charge Agent2Agent (A2A), Agentforce Voice et Amazon Connect Customer communiqueront directement via un flux audio bidirectionnel en temps réel, sur WebSockets. Cela offre aux clients davantage de choix et permet aux agents IA de coordonner leurs actions de façon plus fluide entre les deux solutions.

Dictée vocale pour Slack, développée avec AWS Trainium : Salesforce AI Research a travaillé avec AWS pour optimiser les modèles vocaux propriétaires de Salesforce sur les puces AWS Trainium, permettant une dictée vocale à très faible latence dans Slack. Les utilisateurs peuvent ainsi capturer et partager leurs idées à la voix, avec une transcription quasi instantanée, sans quitter un fil de discussion Slack. Grâce à cette optimisation sur un silicium AWS conçu sur mesure, Salesforce peut proposer cette fonctionnalité à un coût d'inférence réduit, dont bénéficient directement les clients.

Le renforcement d'une collaboration de dix ans



Les annonces d'aujourd'hui s'appuient sur une collaboration de dix ans entre Salesforce et AWS, visant à offrir aux clients flexibilité et liberté de choix (dans les modèles qu'ils utilisent, les sources de données qu'ils connectent et les workflows qu'ils automatisent) sans avoir à arbitrer entre rapidité d’exécution et confiance.



Pour les clients, notre vision commune d'un approvisionnement simplifié signifie que les outils permettant de bâtir l'entreprise agentique sont désormais aussi simples à acheter qu'à construire. Avec les Clouds Salesforce désormais disponibles sur AWS Marketplace dans 33 pays, les clients peuvent affecter leurs engagements de dépenses AWS éligibles à l'achat de produits Salesforce (y compris Agentforce), consolider leurs achats et leur facturation, et accélérer le passage de la décision au déploiement. Des organisations de toutes tailles et de tous secteurs empruntent déjà ce chemin simplifié pour mieux valoriser leurs investissements technologiques et tirer le meilleur parti de leurs engagements AWS et Salesforce.



Disponibilité



Amazon Quick avec l'architecture headless de Salesforce : disponible dès aujourd'hui

Agents frontière d'AWS dans Slack : DevOps Agent disponible dès aujourd'hui, autres agents disponibles à l'automne 2026

Choix de modèles Agentforce via Amazon Bedrock : disponible dès aujourd'hui, avec davantage de modèles à venir

Extension du zero copy Data 360 : disponible dès aujourd'hui

Extension Informatica Headless : disponible dès aujourd'hui

Agentforce Voice avec Amazon Connect Customer — orchestration multi-agents avec prise en charge Agent2Agent (A2A) : automne 2026

Dictée vocale pour Slack, développée avec AWS Trainium : disponible dès aujourd'hui